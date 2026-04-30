Sorin Grindeanu, întrebat dacă AUR este partid extremist: „Nu vreau să fac caracterizari”

Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, vorbește în această seară, la Antena 3 CNN, despre moțiunea de cenzură și guvernul Bolojan și despre ce urmează după ziua de marți, când se va vota demiterea actualului guvern.

PSD și AUR au făcut alianță în Parlamentul României pentru demiterea guvernului Bolojan. Moțiunea celor două formațiuni a fost depusă și semnată de 251 de parlamentari. E nevoie de votul a 233 de parlamentari pentru demiterea guvernului.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu:

„Vă spun că e o mare diferență, eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după unde a dus România. Acum, ca să fim mai în actualitate, vorbim despre un om la fel ca Liviu Dragnea, care are 85% încredere negativă și românii spun că duce România într-o direcție greșită și, da, dacă se potrivește cu cineva Bolojan, se potrivește cu Liviu Dragnea.

Pe mine nu m-ați auzit să spun despre PNL în ansamblu sau despre USR, toate lucrurile pe care noi le-am spus, le-am spus despre managementul dezastruos. Bolojan dă foc la câmpii, otrăvește fântânile și taie toate punțiile astfel ca după domnia sa să nu mai fie nicio șansă de construcție a unei coaliții pro-europene. Eu nu intru în joc și vă spun că tactica asta pe care o aplică prim-ministrul BOlojan denotă iresponsabilitate. Se poate guverna în România și fără domnia sa. S-au construit autostrăzi în Rpmânia și fără Bolojan, există viața și după ziua de marți și pentru noi trebuie să fie o viață mai bună. Noi suntem într-o zonă în care un singur om, la fel cum făcea Dragnea, încearcă să controleze întreaga scenă și dacă el nu mai e trebuie să se strice tot”.

Întrebat dacă AUR e partid extremist, Grindeanu a răspuns:

„Am văzut înainte de să spunem această moțiune comună tot felul de ziceri dinspre Bolojan, Fritz, în dorința de a-i atrage de partea lor pe parlamentari. Nu e treaba mea să fac caracterizări. Ce am făcut eu e următorul lucru - am făcut un demers parlamentar care s-a dovedit a fi unul cu susținere având în vedere că-s 254 de semnături pe moțiune. Argumentul nostru e că am făcut o consultare internă care s-adesfășurat pe parcursul a mai multe săptămâni, făcând o radiografie la zi a situației și am ajuns la vot. Aproape 98 la sută dintre colegi, inclusiv eu, am votat pentru retragerea încrederii lui Bolojan.

Exista riscul ca două moțiuni, una a AUR și alta a PSD, să se anihileze reciproc, iar demersul legitim să fie unul care să ducă spre eșec, așa că am maximizat această șanse printr-o moțiune. Eu nu fac caracterizări dacă AUR e extremist. AUR a fost votat de cetățeni, e al doilea partid. PSD nu a făcut înțelegeri nici măcar la buget, unde era simplu.

Nu am fi în această situație dacă Bolojan își dădea demisia. Un prim-ministru fără sprijin politic și în Belgia, și în Germania și în Franța, își dă demisia. Nu o să cad în capcana lui Bolojan - adică după mine potopul”.