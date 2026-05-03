Ce spune Ciprian Ciucu despre varianta premierului tehnocrat: Cu Dragoș Pîslaru am vorbit personal, cu siguranță nu va fi

2 minute de citit Publicat la 19:54 03 Mai 2026 Modificat la 19:57 03 Mai 2026

Ciprian Ciucu nu crede în variantele de premier tehnocrat vehiculate public până în prezent. Foto: Hepta

Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, a comentat duminică, la „Ora de foc", la Antena 3 CNN, scenariile în care președintele Nicușor Dan ar încredința unui tehnocrat mandatul de a forma un nou guvern, după eventuala demitere a Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură care este supusă marți, 5 mai, votului în Parlament.

Ciucu a exclus două dintre numele vehiculate public și a preferat să nu se pronunțe în privința altor două nume.

Însă liderul liberal a indicat propria sa opțiune în legătură cu un premier tehnocrat.

Dialogul din studio, în continuare.

Ciprian Ciucu: Dragoș Pîslaru cu siguranță nu, mi-e greu să cred că va fi Anca Dragu

Oana Zamfir: Singura soluție care se întrevede cu mai multe șanse, dar despre care oamenii politici, atunci când îi întrebi, zic că nici asta nu este bună, ar fi aceea a unui premier tehnocrat.

Și vedem pe ecran variantele în discuție în momentul acesta: doamna Anca Dragu (guvernator al Băncii Naționale din Republica Moldova, n.r.), domnul de la BNR, Șerban Matei (director al Direcției Relații Internaționale din cadrul Băncii Naționale a României, n.r.), care ar fi propus chiar de Mugur Isărescu, domnul Radu Burnete, consilierul președintelui. Sau chiar Dragoș Pîslaru, care acum figurează ca ministru pe un post al PNL, dar ar urma să fie propunere de premier tehnocrat.

Dacă vreuna dintre aceste variante este serios luată în calcul de președinte, ar aduce împreună la masă (PSD și PNL)? Există tehnocratul care să vă asigure demnitatea și să țină în frâu coaliția?

Ciprian Ciucu: Există. Dragoș Pîslaru cu siguranță nu va fi. Am vorbit cu dânsul personal și nu crede într-un astfel de scenariu, care ar semăna foarte mult cu guvernarea Cioloș, care a fost 'bumbăcită', ca sa ma exprim așa, de către Partidul Social Democrat. Nu credem în bunele lor intenții.

De doamna Dragu nu știu, dar tare mi-ar fi greu să cred, iar de ceilalți doi nu știu, așa că nu pot comenta.

Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan este premierul „tehnocrat”. Asta i se reproșează și în partid

Cel care, deși este un politician vechi, se comportă la guvern ca un tehnocrat, este chiar Ilie Bolojan.

Și asta i se reproșează foarte mult, inclusiv în partid: că se comportă mai degrabă ca un tehnocrat decât ca un politician. Acesta este tehnocratul.

Oana Zamfir: „Sperați ca, dacă pică guvernul, să-l propună președintele tot pe Ilie Bolojan? Că l-am mai avut pe Boc în această poziție (în timpul președinției lui Traian Băsescu, n.r.)..."

Ciprian Ciucu: „Nu m-am gândit la asta”.

Oana Zamfir: „Dar v-ați luminat acum...”

Ciprian Ciucu: „Nu m-am gândit. În fine...”