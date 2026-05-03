F1: Kimi Antonelli scrie istorie după câștigarea Marelui Premiu din Miami. Trei victorii consecutive cu plecare din pole position

Publicat la 22:38 03 Mai 2026 Modificat la 22:38 03 Mai 2026

Italianul Andrea Kimi Antonelli a câștigat Marele Premiu din Miami. Foto: Getty Images

Pilotul celor de la Mercedes, Kimi Antonelli, a scris istorie la Marele Premiu din Miami, pe care l-a câștigat. După victorie, italianul de numai 19 ani a devenit primul pilot din istoria F1 care câștigă trei curse consecutive cu plecare din pole position: China, Japonia și Miami.

Patru piloți nu au fost nevoiți să abandoneze, după o serie de accidente pe circuit: Isack Hadjar, Liam Lawson, Pierre Gasly și Nico Hulkenberg.

Deși pilotul Ferrari, Charles Leclerc, a condus plutonul după primul viraj, a terminat tocmai pe locul 6.

În urma accidentului dintre Gasly și Lawson, Safety Car-ul a fost scos pe circuit, iar Max Verstappen a fost prins în P16 după ieșirea de la boxe. Deși a reușit și el să conducă plutonul, a terminat pe locul 5.

Podiumul a fost completat de Lando Norris (P2) și Oscar Piastri (P3). Norris a stabilit și cel mai rapid timp pe tur: 1:31.869.

Următoarea etapă, Marele Premiu al Canadei, va avea loc pe 22-24 mai.

Piloții care au obținut puncte în Marele Premiu din Miami

Locul 1/2 - Kimi Antonelli/Lando Norris

Locul 3/4 - Oscar Piastri/George Russell

Locul 5/6 - Max Verstappen/Charles Leclerc

Locul 7/8 - Lewis Hamilton/Franco Colapinto

Locul 9/10 - Carlos Sainz/Alex Albon