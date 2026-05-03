Un fenomen meteo va afecta o mare parte din țară la mijlocul săptămânii, în paralel cu încălzirea accelerată a vremii

Publicat la 17:09 03 Mai 2026 Modificat la 17:26 03 Mai 2026

Vremea se încălzește semnificativ începând de luni, dar la mijlocul săptămânii vin precipitațiile. Foto: Getty Images

Vremea intră în încălzire accelerată după cea mai friguroasă minivacanța de 1 Mai din ultimii 50 de ani.

De luni, maximele vor depăși 20 de grade Celsius în multe zone din țară.

Însă încălzirea nu înseamnă că am scăpat de precipitații.

Acestea vor fi prezente pe parcursul săptămânii.

"Vom avea, într-adevăr, o vreme în încălzire de la o zi la alta.

Săptămâna va debuta cu un ecart la nivelul maximelor de la 15 până la 26 de grade Celsius.

În Capitală, luni, se vor înregistra 21 - 22 de grade.

Și minimele pe parcursul nopților vor fi în creștere

Cu totul izolat, luni dimineață așteptăm valori de minus un grad în depresiuni, până la 10 grade în zona de sud-vest a țării.

Însă minimele vor deveni preponderent pozitive pe parcursul săptămânii viitoare, inclusiv în Capitală, cu valori destul de ridicate, spre 10 - 12 grade Celsius.

Pe la mijlocul săptămânii este posibil să consemnăm temperaturi mult mai ridicate.

De pildă, pentru ziua de miercuri este anticipat un ecart între 18 și 28 de grade, cu o maximă de 25 de grade în Capitală.

Vremea se încălzește, dar vin și precipitațiile

Această caracteristică privind masa de aer mai cald ce afecta și zona țării noastre va rămâne de interes pe tot parcursul săptămânii viitoare, cele mai ridicate valori fiind așteptate în partea de vest și de sud a țării.

Nu vor lipsi și precipitațiile la mijlocul săptămânii, în mod deosebit în partea de vest, nord, centru, dar și în zona de munte.

Fenomenele de instabilitate se vor manifesta prin perioade cu averse însoțite de descărcări electrice, posibil și intensificări ale vântului, a spus Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3 CNN.