E cea mai rece zi de 1 mai din istoria măsurătorilor, în România: Cum a dus blocajul atmosferic Omega la recorduri termice minime

2 minute de citit Publicat la 13:01 01 Mai 2026 Modificat la 13:02 01 Mai 2026

Plante înghețate pe 1 mai 2026 în Harghita. Sursa foto: Antena 3 CNN

Ziua de vineri, a fost declarată cea mai friguroasă zi de 1 mai din istoria măsurătorilor în România, fiind doborâte recorduri termice negative înregistrate acum 50 de ani, după ce temperaturile au coborât la valori neobișnuit de scăzute pentru această perioadă.

La stația meteo din Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din țară, de -8,1 grade Celsius, depășind recordul anterior pentru această dată, de -6,2 grade Celsius, stabilit în 1976. Valori extrem de scăzute s-au înregistrat și în alte localități: -6,5 grade la Joseni, -4,2 grade la Toplița, -6,1 grade la Bucin și -2,8 grade la Odorheiu Secuiesc.

Contextul meteorologic a favorizat apariția acestor temperaturi de iarnă: după ninsorile din zona montană din ziua precedentă, cerul s-a degajat în cursul nopții, ceea ce a permis răcirea accentuată a aerului.

Localnicii spun că nu își amintesc ca de 1 Mai să fi fost atât de frig, o zi care în mod tradițional era asociată cu ieșirile la iarbă verde și grătare în aer liber.

Vremea neobișnuit de rece a dus și la anularea mai multor evenimente organizate în mod tradițional de Ziua Muncii, în județul Harghita, din cauza temperaturilor scăzute și a condițiilor meteo instabile. În plus, oamenii se tem că frigul va afecta pomii fructiferi din zone precum Cincu, în special prunii aflați deja înfloriți, dar și florile din parcuri.

Meteorologii explică această răcire bruscă printr-un blocaj atmosferic Omega, care a inversat circulația maselor de aer: aerul cald a fost împins spre nordul Europei, în timp ce un val de aer arctic a coborât peste Balcani și România. Astfel, în mod neobișnuit, temperaturile din orașe nordice precum Oslo sau Stockholm au fost mai ridicate decât cele din București sau Sofia.

Deși se așteaptă o ușoară creștere a temperaturilor în zilele următoare, presiunea atmosferică scăzută va menține vremea rece și instabilă pe durata minivacanței de 1 Mai, cu ploi în majoritatea regiunilor și maxime care nu vor depăși, în general, 17 grade Celsius.