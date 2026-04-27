Iarna se întoarce în mai: Blocajul atmosferic Omega aduce minime de -5 grade în Europa. România va fi afectată și ea

Foto: Severe Weather

Un val de aer arctic, neobișnuit pentru final de aprilie, lovește Europa de Est și de Sud-Est și aduce o răcire bruscă a vremii. Temperaturile vor scădea puternic în următoarele zile, iar riscul de îngheț târziu este foarte mare, exact într-un moment în care culturile agricole sunt deja în plină dezvoltare, scrie Severe-Weather.

După o perioadă de vreme neobișnuit de caldă pentru început de primăvară, schimbarea vine brusc. Aerul rece din zona Arctică a fost împins spre sud de o combinație de factori atmosferici, printre care slăbirea vortexului polar și un blocaj de presiune deasupra Atlanticului de Nord, care „dirijează” frigul direct spre Europa.

Meteorologii spun că acest tip de circulație a aerului, de la nord la sud, este favorizat și de schimbările din Pacific, pe fondul tranziției către fenomenul La Niña. Rezultatul: aer foarte rece ajunge până în centrul și sud-estul continentului, iar episodul de frig ar putea dura până la începutul lunii mai.

Problema majoră este momentul. De obicei, episoadele de îngheț târziu - cunoscute popular ca „Sfinții de Gheață” - apar la mijlocul lunii mai. Anul acesta însă, frigul vine mai devreme, într-o perioadă în care plantele au înflorit deja, după temperaturile de peste 25 de grade din prima parte a lunii aprilie.

Asta înseamnă că înghețul poate face pagube serioase. Temperaturile ar putea coborî cu 10-15 grade sub normalul perioadei, iar viile și livezile sunt cele mai expuse. În unele zone din Balcani și Turcia, minimele din timpul nopții ar putea ajunge la -2 sau chiar -5 grade, ceea ce poate duce la pierderi mari de recoltă.

Valul de frig începe în nordul Europei și coboară treptat spre sud. În weekend, aerul rece ajunge în zona Baltică, iar până la începutul săptămânii viitoare va cuprinde Europa de Est. Temperaturile vor fi cu 8-12 grade sub normal în Polonia, Belarus sau nordul Ucrainei, iar diminețile vor fi deosebit de reci.

România va fi afectată și ea

Până la mijlocul săptămânii, frigul ajunge și în Balcani, inclusiv în România. În același timp, în vestul Europei vremea va rămâne mai caldă, ceea ce va accentua contrastul între regiuni.

În zonele montane din România sunt posibile ninsori, iar în alte țări din regiune sunt așteptate episoade de iarnă în toată regula. În nord-vestul Rusiei și în zona baltică, stratul de zăpadă ar putea ajunge chiar la 30-50 de centimetri.

Spre finalul săptămânii viitoare, situația devine și mai neobișnuită. În Turcia, aerul arctic se va întâlni cu mase de aer cald din Mediterană, ceea ce ar putea duce la furtuni puternice și ninsori abundente chiar la început de mai. În unele regiuni, inclusiv în zona Ankarei, stratul de zăpadă ar putea depăși 30 de centimetri.

Temperaturile din Turcia ar urma să fie cu până la 18 grade sub normal, iar în unele zone minimele ar putea coborî sub -5 grade. Meteorologii spun că este un episod rar și potențial periculos, mai ales pentru agricultură, în toată regiunea Mării Negre și în Balcani.

Ce spune ANM despre blocajul de tip Omega

Pentru perioada 30 aprilie - 3 mai, care coincide cu minivacanța de 1 Mai, estimările indică o configurație atmosferică instabilă. Scenariul cel mai probabil arată un blocaj la nivelul solului, cu presiune ridicată în jumătatea nordică a Europei și activitate ciclonică în sudul și sud-estul continentului.

În troposfera medie se conturează o structură de blocaj de tip Omega, care favorizează avansul aerului umed dinspre Marea Mediterană spre România.

În aceste condiții, sunt așteptate intervale cu ploi în mare parte din țară și temperaturi diurne modeste, sub normele climatologice, cu maxime cuprinse, în general, între 10 și 17 grade.

Un scenariu similar este indicat și de modelul american GEFS, care sugerează, pentru 1 mai, un câmp de presiune ridicată în nordul, nord-vestul și centrul Europei și activitate ciclonică în sudul și estul continentului.

Meteorologii atrag însă atenția că estimările pe termen mai lung au un grad ridicat de incertitudine, astfel că prognoza pentru minivacanța de 1 Mai se poate modifica, existând posibilitatea unor condiții mai favorabile, cu mai puține precipitații și temperaturi mai ridicate.