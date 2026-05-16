Cod portocaliu de inundații în 8 județe. Buzoianu a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă. ANM ar putea emite şi un Cod roşu

3 minute de citit Publicat la 14:37 16 Mai 2026 Modificat la 14:38 16 Mai 2026

Cod portocaliu de inundații în 8 județe, iar Buzoianu a convocat Comitetul pentru situaţii de urgenţă. FOTO: ISU „Bucovina” Suceava

Ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), constituit la nivelul MMAP, notează Agerpres.

Conform unui comunicat al ministerului, şedinţa extraordinară a CMSU a fost organizată ca urmare a informării şi a atenţionării meteo, dar şi a avertizărilor meteorologice şi hidrologice de Cod portocaliu şi Cod galben transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) şi de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă a fost condus de secretarul de stat Raul Pop.

"S-a impus convocarea acestui CMSU ţinând cont de evoluţia hidrometeorologică din următoarele zile, când vremea se va răci semnificativ. Se impune o atenţie deosebită în judeţele unde este emis Cod Portocaliu de inundaţii, deoarece sunt prognozate cantităţi importante de precipitaţii, unele chiar în intervale scurte. Nu putem exclude producerea de evenimente deosebite şi, tocmai de aceea, se impune menţinerea fluxului informaţional cu toate autorităţile.

ANM ar putea emite şi un Cod roşu

ANAR a informat că trimis deja o adresă pentru pregolirea acumulărilor din zonele vizate de Cod Portocaliu. Trebuie să ne asigurăm că autorităţile locale primesc toate avertizările şi că primăriile din zonele afectate de aceste coduri sunt pregătite conform procedurilor. De asemenea, ANM va emite, punctual, acolo unde situaţia o impune, avertizări de tip Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene hidrometeorologice periculoase", a subliniat secretarul de stat Raul Pop.

Cod portocaliu de inundații în 8 județe; Cod galben în 22 de județe

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râuri din opt județe și o atenționare Cod galben pentru 22 de județe, valabile de sâmbătă după-amiaza, până duminică la ora 18:00.

Potrivit INHGA, de sâmbătă, ora 18:00, până duminică, la ora 12:00 va fi în vigoare un Cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice Gilort - bazin amonte S.H. Târgu Cărbunești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Târgu Cărbunești - amonte S.H. Turburea (județul Gorj), Olt- afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin - amonte Ac. Ionești (județele Sibiu, Vâlcea și Argeș), Olteț - bazin superior (județele Gorj și Vâlcea), Vedea - bazin amonte S.H. Văleni, Teleorman - bazin amonte S.H. Tătărăștii de Sus (județele Argeș, Olt și Teleorman), Argeș - bazin superior (județul Argeș), Neajlov - bazin amonte S.H. Vadu Lat (județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Teleorman).

Totodată, în intervalul 16 mai, ora 14:00 - 17 mai, ora 18:00 va fi instituit Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice Crișul Alb - bazin amonte S.H. Gurahonț și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gurahonț (județele Hunedoara și Arad), Mureș - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad),

Timiș - bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj, Pogăniș - bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava - bazin amonte S.H. Moniom și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moniom - amonte S.H. Gătaia (județele Caraș Severin și Timiș), Caraș, Nera (județul Caraș Severin),

Cerna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Gorj și Caraș Severin), Dunăre - afluenții mici aferenți sectorului amonte S.H. Orșova (județele Caraș Severin și Mehedinți), Desnățui - bazin amonte Ac. Fântânele (județele Mehedinți și Dolj), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluență cu râul Gilort (județele Hunedoara și Gorj), Gilort (județul Gorj), Motru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Gorj și Mehedinți), râul Jiu pe sectorul aval confluență cu râul Motru - amonte S.H. Podari (județul Dolj), Jiu - afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Motru - amonte S.H. Podari (județele Mehedinți și Dolj),

Olt- afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Șercaia (județele Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmățui (județele Olt și Teleorman), Vedea - bazin amonte S.H. Văleni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Văleni (județele Argeș, Olt și Teleorman),

Argeș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița - bazin amonte S.H. Băleni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Băleni - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov),

Prahova (județele Prahova și Ialomița), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac Siriu - amonte S.H. Banița (județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).