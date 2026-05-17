Cod galben de ploi torenţiale în Bucureşti şi patru judeţe din ţară, până duminică seară. Vor fi cantităţi de apă de 40 l/mp

<1 minut de citit Publicat la 10:09 17 Mai 2026 Modificat la 10:09 17 Mai 2026

Cod galben de ploi torenţiale în Bucureşti şi patru judeţe din ţară. Sursa foto: Getty Images

Bucureştiul şi patru judeţe din ţară se află sub Cod Galben de ploi torenţiale până duminică seară, la ora 21.00. Astfel, în Capitală şi în județele Constanța, Ialomița, Călărași şi Ilfov se anunţă averse torențiale însemnate cantitativ, potrivit ANM. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi în general de 20-40 l/mp.

Fenomene vizate: averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București

De asemenea, conform meteorologilor, duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice şi sud-vestice, unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

În intervalul 17 mai, ora 10 - 17 mai, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ.