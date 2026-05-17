Ce se întâmplă în creier când nu dormi suficient. Prof. Dr. Vlad Ciurea: "Doar atunci se regenerează"

Publicat la 10:00 17 Mai 2026 Modificat la 10:00 17 Mai 2026

Refacerea creierului se produce doar în timpul somnului profund. Sursă: Getty Images

Legătura dintre creier și somn este una esențială pentru sănătatea organismului, iar lipsa odihnei afectează direct neuronii și funcționarea creierului.

Prof. Dr. Vlad Ciurea a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, faptul că somnul nu este o perioadă de inactivitate, ci un proces vital de regenerare și curățare a creierului. „Celula nervoasă trebuie, exact ca și omul, să fie curată și frumoasă. Creierul lucrează continuu: auzim, vedem, gândim, vorbim, decidem. După ce l-am folosit toată ziua, trebuie să găsim soluția să îl facem tânăr și frumos a doua zi”, a explicat medicul.

Potrivit specialistului, refacerea creierului se produce doar în timpul somnului profund, cunoscut drept somn non-REM. În această etapă, creierul elimină toxinele și substanțele nocive acumulate în timpul zilei.

„Creierul trebuie curățat, iar asta se face numai în somn. Există somnul profund și somnul superficial, REM. Moțăiala nu este un somn odihnitor, ci doar un somn de protecție”, a spus Prof. Dr. Vlad Ciurea.

Medicul atrage atenția că lipsa somnului favorizează acumularea unor proteine periculoase în creier, precum beta-amiloidul, asociat cu apariția bolii Alzheimer. „Dacă neuronul nu se odihnește, apar niște proteine care blochează circulația informației în creier. Acest beta-amiloid duce la o boală foarte gravă, Alzheimer”, a avertizat specialistul.

Profesorul Vlad Ciurea susține că somnul natural și profund este cea mai importantă metodă de protecție a creierului și recomandă evitarea nopților pierdute și a odihnei insuficiente. „Principalul medicament pentru ca să nu ajungi la Alzheimer este somnul profund fiziologic”, a concluzionat neurochirurgul.

Intervalele de maximă activitate cerebrală sunt dimineața, între orele 10:00 și 12:00, și după-amiaza, între 16:00 și 18:00, iar pentru ca neuronii să funcționeze optim este esențial un somn de calitate în fiecare noapte