Fructele și legumele care hidratează cel mai bine organismul. "Au peste 90% apă"

1 minut de citit Publicat la 10:00 16 Mai 2026 Modificat la 10:00 16 Mai 2026

Deshidratarea afectează rapid atât starea fizică, cât și capacitatea de concentrare.Foto: Getty Images

Medicul nutriționist Anca Hâncu a atras atenţia, în cadrul rubricii Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, asupra importanței hidratării, mai ales în sezonul cald, când organismul pierde zilnic aproape doi litri de apă prin respirație, transpirație și urină. Specialistul explică faptul că deshidratarea afectează rapid atât starea fizică, cât și capacitatea de concentrare.

„Apa este o resursă vitală pentru organismul nostru. Nu poate funcționa corpul fără apă, pentru că este parte din corpul nostru”, a spus medicul.

Potrivit acesteia, chiar și o deshidratare ușoară poate avea efecte serioase asupra organismului. „La o deshidratare de doar 10% scade și capacitatea cognitivă. Aviz amatorilor, pentru că urmează perioadă de călătorii. Mergem cu mașina și, dacă ne deshidratăm, riscăm să ne scadă capacitatea de a conduce”, a avertizat specialistul.

Medicul spune că hidratarea nu înseamnă doar consumul de apă, ci și alegerea alimentelor potrivite. „Ne hidratăm cu apă, ne hidratăm cu lichide. Avem toate variantele: lapte, iaurturi, chefir, băuturi vegetale. După aceea ne hidratăm cu alimente și există alimente care au peste 90% apă, cum sunt vegetalele și fructele”, a explicat Anca Hâncu.

Printre cele mai recomandate alimente pentru hidratare se numără castraveții, căpșunile și salata iceberg. „Toate fructele și legumele aduc și antioxidanți, sunt îmbogățite cu minerale și atunci umplu corpul cu mineralele pe care le mai pierdem prin transpirație”, a mai spus medicul.

În sezonul cald, supele și ciorbele consumate la temperatura camerei pot reprezenta, de asemenea, o sursă importantă de hidratare. „Ne gândim la gazpacho și supa de roșii bogată în licopen, astfel că avem o mare varietate de alimente prin care noi să ne hidratăm”, a precizat specialistul.

Medicul Anca Hâncu a atras atenția și asupra consumului de alcool și cafea, care pot favoriza deshidratarea. „Alcoolul deshidratează, stimulează diureza și eliminarea apei din corp. De fiecare dată când beți alcool, beți și apă pe lângă pentru a nu vă deshidrata”, a explicat medicul. În ceea ce privește cafeaua, aceasta a subliniat că „are efect diuretic”, motiv pentru care este recomandat consumul suplimentar de apă.

Specialistul avertizează că lipsa hidratării afectează întregul organism. „Suntem foarte obosiți, toate procesele din corp, metabolismul nostru va funcționa mai încet și dereglat”, a spus Anca Hâncu. Mai mult, deshidratarea poate provoca și alte probleme de sănătate. „Apar și fenomene digestive, apare constipația și multe alte tulburări la nivelul corpului”, a concluzionat medicul.