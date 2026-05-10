Câți pași pe zi sunt necesari pentru a slăbi? Un nou studiu spune că nu 10.000

Un studiu al Asociației Europene pentru Studiul Obezității arată că 8.500 de pași pe zi, nu 10.000 cum se recomandă frecvent, sunt suficienți pentru a preveni reluarea în greutate după o dietă. Cercetarea, realizată pe aproximativ 4.000 de pacienți, a constatat că cei care au atins acest obiectiv zilnic au pierdut în medie 4 kilograme, scrie Euronews.

„Aproximativ 80% dintre persoanele cu supraponderalitate sau obezitate care slăbesc inițial tind să pună o parte sau tot greutul înapoi în trei-cinci ani”, a declarat Marwan El Ghoch, co-autor al studiului, de la Universitatea din Modena și Reggio Emilia, Italia.

„Identificarea unei strategii care ar rezolva această problemă și ar ajuta oamenii să-și mențină noua greutate ar avea o valoare clinică enormă”, a adăugat acesta.

Una dintre cele mai frecvente recomandări în programele de slăbire este creșterea numărului zilnic de pași. Cu toate acestea, de ce, când și câți pași sunt necesari rămâne neclar, au subliniat autorii studiului.

Cu scopul de a stabili un consens privind cât ar trebui să meargă pe jos persoanele care încearcă să slăbească, cercetătorii au analizat mai multe studii clinice care au inclus aproximativ 4.000 de pacienți.

Aceste studii au comparat 1.987 de pacienți care participau la programe de modificare a stilului de viață – precum recomandări dietetice și sfaturi de a merge mai mult pe jos și a-și monitoriza pașii – cu 1.771 de pacienți care fie țineau doar dietă, fie nu urmau niciun tratament.

Primul grup și-a crescut numărul zilnic de pași la 8.454 până la sfârșitul fazei de slăbire și a pierdut o cantitate semnificativă de greutate corporală – în medie 4,39%, adică aproximativ 4 kilograme, a constatat studiul.

„Participanții ar trebui încurajați permanent să-și crească numărul de pași la aproximativ 8.500 pe zi în faza de slăbire și să mențină acest nivel de activitate fizică în faza de menținere, pentru a preveni reluarea în greutate”, a spus El Ghoch.

Obezitatea crește la nivel mondial

Pe măsură ce obezitatea crește la nivel global și se preconizează că va ajunge la 30% până în 2035, conform World Obesity Atlas, cercetătorii analizează tot mai mult schimbările de stil de viață care ar putea îmbunătăți rezultatele tratamentului obezității.

Această creștere estimată este un motiv considerabil de îngrijorare, au subliniat autorii.

Supraponderalitatea și obezitatea sunt asociate cu numeroase comorbidități medicale și psihologice, cu o povară financiară semnificativă asupra sistemelor de sănătate și cu efecte sociale puternice care pot duce la dizabilități majore și la un risc crescut de mortalitate, arată studiul.

Cercetări recente au constatat că persoanele cu obezitate au un risc cu 70% mai mare de infecții grave, iar una din zece decese cauzate de boli infecțioase la nivel global ar putea fi legată de obezitate.

Organizația Mondială a Sănătății – biroul european – își stabilise ca obiectiv oprirea creșterii obezității la adulți la nivelurile din 2010 până în 2025, dar nicio țară europeană nu l-a atins, ratele crescând cu 138% față de 1975.

Obiectivele mai noi, incluse în Planul de Acțiune pentru Bolile Netransmisibile 2022-2030, vizează o scădere relativă de 30% a indicelui mediu de masă corporală până în 2030, inclusiv prevenirea obezității infantile.