Dependența de picăturile nazale, un fenomen tot mai frecvent. „Se creează un cerc vicios”

2 minute de citit Publicat la 10:00 24 Mai 2026 Modificat la 10:00 24 Mai 2026

Femeie cu simptome de alergie, ștergându-și nasul. foto: pexels.com

Tot mai multe persoane ajung să folosească spray-urile nazale decongestionante luni sau chiar ani la rând, fără să știe că acestea pot provoca dependență și pot agrava problema inițială. Medicii avertizează că utilizarea acestor produse mai mult de cinci-șapte zile poate duce la apariția rinitei medicamentoase.

Medicul ORL Ioan Bulescu a explicat că fenomenul apare din cauza efectului de rebound produs de substanțele vasoconstrictoare din spray-uri. „Acestea creează un cerc vicios, inflamează mucoasa și agravează congestia, forțându-ne să aplicăm doze din ce în ce mai frecvente pentru a putea respira”, a explicat specialistul.

Potrivit medicului, soluția este simplă în teorie, dar dificil de pus în practică. „Prima dată trebuie să facem un efort de voință și să renunțăm la ele, dar e foarte greu”, a spus acesta.

Specialistul recomandă ca pacienții să se adreseze unui medic ORL pentru a identifica alternative temporare și pentru a afla cauza reală a nasului înfundat. „Cel mai ușor ar fi să căutăm soluția la un medic ORL, care să spună cu ce putem să înlocuim și pe ce perioadă”, a precizat medicul.

În sezonul alergiilor, multe persoane apelează la spray-urile nazale pentru a putea respira mai ușor. Medicul spune însă că tratamentele de acest tip trebuie folosite doar pe termen scurt.

„Nu e rău neapărat să facem asta, dar pe o perioadă foarte scurtă. Dacă suferim de alergii și știm că avem această problemă, cel mai bine este să ne vadă un medic și să ne ofere un tratament care să fie susținut pe o perioadă mai îndelungată”, a explicat el.

Medicul ORL a detaliat și ce se întâmplă în organism atunci când spray-urile sunt utilizate excesiv. „Efectul lor este vasoconstrictor. Ele strâng vasele de sânge din mucoasa nazală astfel încât spațiul respirator crește. Problema e că, dacă acest lucru se întâmplă foarte frecvent, mucoasa începe să se obișnuiască și se umflă paradoxal chiar dacă nu mai avem nevoie”, a mai spus acesta.

În timp, mucoasa nazală poate ajunge să se degradeze. „Începe să se strice mucoasa nazală, să nu mai funcționeze cum trebuie. Apoi este foarte, foarte greu să mai trăim fără aceste decongestionante”, a avertizat specialistul.

Pentru cei care vor să renunțe la picături, există și soluții medicale sau chiar intervenții minim invazive, însă acestea nu pot înlocui voința pacientului.

Medicul recomandă și utilizarea spray-urilor cu apă salină pentru hidratarea mucoasei nazale afectate de decongestionante. „Ne ajută mai ales pentru hidratarea și umidifierea mucoasei nazale, pentru că ea se usucă de la spray-urile de nas”, a concluzionat acesta.