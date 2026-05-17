Rusia a lovit Ucraina cu 300 de drone. Kievul a ripostat cu peste 500, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului

Publicat la 10:02 17 Mai 2026 Modificat la 10:02 17 Mai 2026

Rușii au atacat Ucraina cu aproape 300 de drone în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar Forțele Aeriene ale Kievului au doborât sau bruiat mare parte din ele, scrie Ukrainska Pravda. La rândul său, Ucraina a atacat Rusia, cu peste 500 de drone, unul din cele mai mari valuri de la începutul războiului.

Forțele rusești au atacat Ucraina cu 287 de drone, iar ucrainenii au doborât sau bruiat 279 dintre acestea, au comunicat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Opt drone de atac au lovit șapte locații, iar resturi de la dronele doborâte au căzut în alte șapte locații.

Un nou val de drone atacă Ucraina duminică dimineață.

Ucraina a atacat cu peste 500 de drone

La rândul său, Ucraina a atacat în timpul nopții Rusia cu peste 500 de drone - unul din cele mai mari valuri de la începutul războiului declanşat în 2022 de invazia rusă pe teritoriul ucrainean.



La trei zile după atacurile sângeroase ale ruşilor asupra Kievului, la care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o ripostă, ministerul apărării de la Moscova a comunicat că apărarea antiaeriană rusă a doborât 556 de drone în intervalul orar 22.00-7.00, scrie Agerpres.

Ucrainenii au vizat 14 regiuni din Rusia. În regiunea Moscova, guvernatorul Andrei Vorobiov a raportat că s-au înregistrat trei morţi.



Chiar în capitală, primarul Serghei Sobianin a afirmat că au fost interceptate peste 80 de drone, iar 12 oameni au fost răniți, "mai ales muncitori", în apropierea unei rafinării a cărei producţie nu a fost afectată.