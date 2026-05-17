„Bucătăria lumii”, în pericol. Fluviul vital al Asiei este otrăvit de un val toxic de metale grele

4 minute de citit Publicat la 10:00 17 Mai 2026 Modificat la 10:12 17 Mai 2026

Mekongul izvorăște din China și traversează cinci state din Asia de Sud-Est înainte de a se vărsa în mare. Foto: Getty Images

Așezat în prova bărcii sale de pescuit, Sukjai Yana, în vârstă de 75 de ani, desprinde cu grijă câțiva pești mici din plasă și privește dezamăgit captura modestă. Sunt zile în care nu câștigă nimic. Cererea pentru pește a scăzut din cauza temerilor legate de contaminarea râului Mekong și a afluenților săi cu substanțe toxice provenite din minele de pământuri rare aflate în amonte, scrie phys.org.

Chiang Saen, un important centru pescăresc din nordul Thailandei, este casa familiei sale de zeci de ani. „Nu știu unde altundeva aș putea merge”, spune el.

Yana este doar unul dintre cei aproximativ 70 de milioane de oameni din Asia de Sud-Est continentală care depind de Mekong, un fluviu lung de aproape 5.000 de kilometri. Cererea globală tot mai mare pentru pământuri rare a alimentat un adevărat boom minier în Myanmar, afectat de război civil, iar exploatările se extind acum și în Laos.

Scurgerile toxice din mine ar putea deveni cea mai gravă amenințare de până acum

De-a lungul timpului, Mekongul s-a confruntat cu numeroase probleme, de la poluarea cu plastic și barajele hidroelectrice până la exploatările de nisip care îi erodează malurile. Însă specialiștii avertizează că scurgerile toxice din mine ar putea deveni cea mai gravă amenințare de până acum.

Expunerea la metale grele precum arsenic, mercur, plumb și cadmiu crește riscul de cancer, afectarea organelor și probleme de dezvoltare, mai ales în cazul copiilor și al femeilor însărcinate.

Thailanda resimte deja puternic efectele acestei crize. Substanțele toxice pun în pericol exporturi alimentare importante, de la orezul vândut în supermarketurile americane până la gustările pe bază de edamame din Japonia sau usturoiul folosit în bucătăriile din Malaezia. În același timp, soluțiile sunt limitate, iar războiul civil din Myanmar și contrabanda complică orice intervenție regională, stârnind îngrijorări și în Cambodgia sau Vietnam.

Agricultura este coloana vertebrală a economiilor din Asia de Sud-Est, spune Suebsakun Kidnukorn, cercetător la Universitatea Mae Fah Luang din Chiang Rai. El avertizează că minele de pământuri rare distrug ceea ce numește „bucătăria lumii”.

Câmpurile sunt irigate cu apă care transportă substanțe toxice

În satul montan Tha Ton din Thailanda, fermierul Lah Boonruang, în vârstă de 63 de ani, enumeră culturile afectate de apa contaminată: orez, usturoi, porumb, ceapă, mango și banane. Câmpurile sale sunt irigate cu apă din râul Kok, un afluent al Mekongului care vine din Myanmar și transportă substanțe toxice.

„Toată lumea se teme de aceste toxine”, spune el. „Dacă nu mai putem exporta, fermierii vor fi primii care vor avea de suferit.”

Thailanda se numără printre cei mai mari exportatori de orez din lume, alături de India și Vietnam. În 2024, țara a exportat produse agricole și fructe în valoare de peste 10 miliarde de dolari.

„Ne este teamă că toxinele se acumulează în orezul pe care îl exportăm. Dacă se întâmplă asta, industria noastră agricolă, care face parte din cultura noastră, ar putea colapsa”, avertizează Niwat Roykaew, fondatorul institutului de mediu The Mekong School.

Niveluri ridicate de poluare cu metale grele și în alți afluenți ai Mekongului

Oamenii de știință thailandezi au descoperit niveluri ridicate de poluare cu metale grele și în alți afluenți ai Mekongului, precum râurile Sai și Ruak.

Mekongul izvorăște din China și traversează cinci state din Asia de Sud-Est înainte de a se vărsa în mare. Pentru milioane de oameni din regiune, peștele din bazinul Mekongului reprezintă principala sursă de proteine.

Avertismentele adresate comunităților etnice din nordul Thailandei de a evita apa râurilor sunt dureroase pentru populația Lahu, cunoscută tradițional pentru pescuit. „Viața noastră a fost mereu legată de râu”, spune liderul comunității, Sela Lipo. „Râul contaminat ne-a tăiat practic sursa de trai.”

Autoritățile thailandeze spun că au puține posibilități de a interveni împotriva exploatărilor miniere din Myanmar și Laos. Din acest motiv, universitățile, organizațiile regionale și autoritățile locale s-au concentrat mai ales pe monitorizarea nivelului de poluare și informarea populației.

Concentrații ridicate de arsenic, mercur, plumb și cadmiu

Analize recente realizate pe apă, sedimente și pești din afluenții Mekongului au arătat concentrații ridicate de arsenic, mercur, plumb și cadmiu, explică Warakorn Maneechuket, cercetător la Universitatea Naresuan.

În laborator, ea indică semnele clare ale contaminării la pești: excrescențe asemănătoare tumorilor, solzi decolorați și modificări ale ochilor.

Efectele metalelor grele sunt extrem de periculoase. Arsenicul poate provoca insuficiență de organe, mercurul afectează sistemul nervos, plumbul reduce capacitatea cognitivă, iar cadmiul afectează rinichii.

Pentru a crește gradul de conștientizare, cercetătorii au dezvoltat și o aplicație pentru telefon prin care pescarii pot fotografia și raporta peștii suspectați că sunt contaminați.

Cererea pentru pământuri rare este în continuă creștere

Cererea pentru pământuri rare continuă însă să crească. Aceste materiale sunt esențiale pentru smartphone-uri, mașini electrice, rachete și avioane de luptă. Deși sunt relativ comune în natură, extracția și rafinarea lor sunt complexe și costisitoare.

Centrul Stimson din SUA a identificat prin imagini satelit aproape 800 de exploatări miniere suspecte de pământuri rare și alte minerale de-a lungul afluenților Mekongului din Laos, Myanmar și Cambodgia.

Multe dintre aceste exploatări se află în zone afectate de conflicte armate. Potrivit cercetătorilor, războiul din Myanmar a dus la extinderea exploatărilor în alte regiuni, inclusiv în Laos.

Principalul furnizor de pământuri rare grele pentru China

Myanmar a devenit principalul furnizor de pământuri rare pentru China, exportând materiale în valoare de peste 4,2 miliarde de dolari între 2017 și 2024.

Specialiștii avertizează că situația reprezintă un pericol uriaș pentru fluviul care susține viața în mare parte din Asia de Sud-Est.

Brian Eyler, expert al Centrului Stimson, spune că scurgerile toxice sunt comparabile cu „o bombă atomică” pentru bazinul Mekongului și susține că efectele lor pot fi chiar mai devastatoare decât cele ale marilor baraje. „Și problema nu se oprește”, avertizează el.