Sute de drumuri din Ungaria ar putea fi contaminate cu azbest

2 minute de citit Publicat la 16:05 16 Mai 2026 Modificat la 16:05 16 Mai 2026

Sute de drumuri din vestul Ungariei ar putea fi contaminate cu azbest, după ce testele au arătat că peste 300 de zone au fost acoperite cu pietriș care conține acest material periculos. În Europa nu există, în prezent, reguli clare de prevenție pentru azbestul natural, scrie Euronews.

Una dintre zonele afectate este platoul Oladi, de la marginea orașului Szombathely, unde se construiesc locuințe. Acolo, contaminarea ar fi putut avea loc timp de opt până la zece ani, după ce au fost aduse pietre din mine din Austria.

Tamás Weiszburg, geolog și fost șef al departamentului de mineralogie de la Universitatea Eötvös Loránd, a explicat pentru Euronews de ce azbestul este periculos pentru organism.

„În sine, este doar o bucată de rocă. Forma contează. Este o fibră foarte fină, care poate trece de mecanismele de apărare ale corpului și poate deveni un agent cancerigen grav”, a spus el.

Potrivit geologului, fibrele de azbest pot ajunge adânc în căile respiratorii fără să fie eliminate. Pentru că sunt lungi și foarte subțiri, organismul nu le poate distruge ușor, iar acest lucru poate provoca inflamații permanente. În timp, inflamațiile pot duce la cancer.

Weiszburg spune că azbestul este un „ucigaș lent”, deoarece bolile provocate de inhalarea fibrelor pot apărea abia după mai multe decenii.

Specialistul subliniază că riscul apare mai ales acolo unde drumurile construite cu materiale care conțin azbest nu sunt asfaltate sau sigilate corespunzător. În vestul Ungariei există sute de kilometri de drumuri care nu prezintă pericol, tocmai pentru că au fost acoperite corect.

Problema poate apărea însă dacă aceste drumuri sunt sparte, reparate sau demontate. În astfel de cazuri, autoritățile trebuie să verifice dacă stratul de bază conține azbest. Dacă rezultatul este pozitiv, muncitorii trebuie să poarte măști speciale și echipamente de protecție până când zona este din nou sigilată.

Guvernul ungar va discuta cazul

Ministrul ungar al Mediului, László Gajdos, a vizitat joi zona afectată din Szombathely, unde locuiesc multe familii cu copii mici.

Primarul orașului, András Nemény, i-a spus ministrului că autoritățile locale au redus deja viteza mașinilor, pentru ca acestea să ridice mai puțin praf. În plus, zona este udată constant pentru a limita răspândirea particulelor.

László Gajdos a confirmat că trei comitate sunt afectate. El a spus însă că guvernul încă nu știe exact unde au ajuns pietrele aduse din minele austriece, dintre care patru au fost deja închise.

„Cred că această problemă trebuie discutată între ministere și că trebuie luată rapid o decizie. Voi prezenta cazul guvernului luni”, a declarat ministrul într-o conferință de presă la fața locului.

Potrivit lui Tamás Weiszburg, contaminarea s-ar fi putut produce din cauza lipsei de informații și a unei lacune legislative. În Europa nu există în prezent reguli preventive clare pentru azbestul natural.

Geologul spune că, uneori, o parte a unei mine poate conține azbest, iar alta nu. De aceea, cazul nu ar trebui privit automat ca o poluare intenționată.

„Există, desigur, o lacună legislativă și trebuie căutați responsabilii. Dar trebuie înțeles și că, deși se știa științific și geologic că unele mine conțin azbest, nu exista o lege care să reglementeze situația”, a explicat el.

Până acum, contaminarea a fost identificată în peste 300 de locuri, în special în trei județe din vestul Ungariei. Suprafețe din Szombathely, Sopron și Kőszeg au fost acoperite cu pietriș care conține azbest natural.