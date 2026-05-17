Un bărbat a câştigat la loterie de 18 ori, dar spune că adevăratul noroc este mariajul său de 40 de ani

<1 minut de citit Publicat la 08:00 17 Mai 2026 Modificat la 08:00 17 Mai 2026

De aproximativ două decenii, bărbatul joacă la loto / sursă fotO: Instragm - Idaholottery

Un bărbat din SUA a câștigat la loterie pentru a 18-a oară din 1997 încoace, însă spune că ceea ce îl face cu adevărat norocos este mariajul său de 40 de ani.

Robert Bevan a câștigat recent un premiu de 50.000 de dolari, cel mai nou dintr-o serie de câștiguri care variază între 1.000 și 200.000 de dolari.

De aproximativ două decenii, bărbatul joacă la loto împreună cu soția sa, susținând că această „activitate este mai mult pentru distracție”.

În tot acest timp, Robert a câștigat de 18 ori, atât premii în bani, cât și un automobil, scrie publicația People.

În 1997, Bevan a fost unul dintre câștigătorii unei campanii promoționale prin care au fost oferite mai multe autoturisme Chevrolet Blazer.

Întrebat despre șirul impresionant de câștiguri, Bevan a spus că, pentru el, adevăratul noroc este, de fapt, căsnicia de 40 de ani: „Norocul meu real este că am 40 de ani alături de aceeași femeie extraordinară”, a mărturisit bărbatul.

Potrivit site-ului loteriei, cea mai mare parte a fondurilor din vânzarea biletelor merge către premii, iar restul este folosit în principal pentru finanţarea şcolilor publice şi a clădirilor din stat.