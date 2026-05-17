“Poate, într-o zi, Maia va deveni preşedinta României!”. Situaţie neaşteptată pentru Maia Sandu la o conferinţă de securitate la Tallin

Publicat la 10:41 17 Mai 2026 Modificat la 10:41 17 Mai 2026

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost pusă într-o situaţie neaşteptată în timpul conferinţei internaţionale de securitate „Building Forward: Small but Resilient LMC 2026”, desfăşurată la Tallinn, Estonia, acolo unde a fost întrebată despre o eventuală unire a R. Moldova cu România, relatează NewsMaker.

Discuția a pornit de la parcursul european al Republicii Moldova și de la comparația cu modelul reunificării Germaniei de Est și de Vest. Fostul președinte al Estoniei, Toomas Hendrik Ilves, a sugerat că Moldova ar avea „o soluție de tip DDR”, făcând referire la reunificarea Germaniei, și a întrebat de ce Chișinăul nu ar putea urma același drum.

În răspunsul său, Maia Sandu a reiterat că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne integrarea europeană, dar la un moment dat subiectul Unirii ar putea prinde contur în societate.

”Avem mai mult sprijin popular pentru integrarea în Uniunea Europeană. Acest lucru a fost demonstrat la referendum. Continuăm cu integrarea UE, am lucrat la angajamentele noastre. Acest lucru a fost recunoscut în rapoartele UE. Dar asta nu înseamnă că nu putem avea un sprijin mai mare pentru unificarea cu România dacă, la un moment dat, moldovenii vor vedea că UE nu se mişcă suficient de repede.”, a declarat Maia Sandu.

Președinta R. Moldova a subliniat că autoritățile de la Chișinău vor continua să facă „tot posibilul ca oamenii să fie în siguranță și țara parte a lumii libere”.

Momentul care a atras atenția sălii a venit însă după ce președintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, a continuat discuția cu o remarcă neașteptată, afirmând râzând că „poate Maia într-o zi devine președinta României”.

Maia Sandu a reacționat imediat: „Nu este despre asta”.

Președintele Muntenegrului a insistat, spunând: „Maia, ai fi un preşedinte grozav indiferent de ţară.”

„Vă mulţumesc! Mi-ar plăcea să mă ocup puțin de grădinărit după ce termin cu toate acestea”, a replicat Maia Sandu râzând.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul vizitei de lucru pe care Maia Sandu o efectuează în Estonia. Şefa statului a fost întâmpinată la Tallinn de preşedintele eston, Alar Karis, iar agenda vizitei include întrevederi cu premierul Kristen Michal, preşedintele Parlamentului Lauri Hussar şi ministrul de Externe Margus Tsahkna.