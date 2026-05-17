Zelenski spune că decretul lui Putin privind cetățenia rusă în Transnistria înseamnă că Rusia revendică acest teritoriu

1 minut de citit Publicat la 09:24 17 Mai 2026 Modificat la 09:24 17 Mai 2026

Volodimir Zelenski spune că decretul lui Putin privind cetățenia rusă în Transnistria înseamnă că Rusia revendică acest teritoriu.

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski apreciază că decizia Moscovei de a facilita obţinerea cetăţeniei ruse pentru cetăţenii din Transnistria înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldaţi în acest mod - deoarece cetăţenia implică şi obligaţii militare - ci şi că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei. El a precizat că a instruit Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei să se coordoneze corespunzător cu R. Moldova pentru o evaluare comună şi acţiuni comune.

"Astăzi am vorbit cu ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, despre situaţia legată de Transnistria. Chiar recent, Rusia a făcut un nou pas în privinţa Transnistriei - ruşii au simplificat accesul la cetăţenie pentru persoanele originare din această regiune a Moldovei.

Este o mişcare foarte grăitoare. Aceasta înseamnă nu doar că Rusia caută noi soldaţi în acest mod - deoarece cetăţenia implică şi obligaţii militare - ci şi că Rusia revendică astfel teritoriul Transnistriei. Cei de la Moscova spun adesea diverşilor interlocutori că, chipurile, doar Donbasul îi interesează. În realitate, miza este mult mai mare decât Donbasul", a declarat Zelenski într-un mesaj pe X.

Russia took another step regarding Transnistria – the Russians simplified access to citizenship for people originating from this region of Moldova. It is a very telling move. It means not only that Russia is looking for new soldiers in this way – because citizenship also entails… pic.twitter.com/6gaoY1GwtM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026

El consideră că Ucraina trebuie să reacţioneze la această măsură.

"Cu atât mai mult cu cât prezenţa contingentului militar rus şi a serviciilor speciale în Transnistria reprezintă şi pentru noi o provocare. Suntem interesaţi ca Moldova să fie stabilă şi puternică", a argumentat preşedintele ucrainean.

El a precizat că a instruit Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei să se coordoneze corespunzător cu Moldova pentru o evaluare comună şi acţiuni comune.

"De asemenea, aştept propuneri din partea serviciilor speciale şi a serviciilor noastre de informaţii privind formatul răspunsului nostru. Rusia ar trebui să se gândească mai mult la propriile rafinării şi facilităţi de transbordare a petrolului, nu la cetăţenii altor ţări sau la pământurile altor popoare", a conchis Volodimir Zelenski.

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obţinere a cetăţeniei pentru locuitorii din Transnistria, regiunea Moldovei ocupată de Rusia, informează kyivindependent.com.

Solicitanţii eligibili pot fi scutiţi de cerinţele privind rezidenţa în Rusia, de testele de istorie şi de educaţie civică şi nu sunt obligaţi să demonstreze cunoaşterea limbii ruse.

