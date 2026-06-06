Ploile torențiale au provocat inundații în mai multe județe. Zeci de gospodării au rămas izolate în Prahova, după o alunecare de teren

1 minut de citit Publicat la 23:12 06 Iun 2026 Modificat la 23:12 06 Iun 2026

Circulaţia rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naţionale şi două drumuri judeţene / sursă foto: Facebook - Meteoplus

Sute de locuințe și gospodării au fost inundate în urma ploilor abundente de sâmbătă. Cele mai afectate județe au fost județele Vrancea, Ilfov, Vaslui şi Buzău, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. În Prahova, 80 de gospodării au rămas izolate după o alunecare de teren.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis că, în urma ploilor abundente, 29 de localități din județele Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Călărași, Ilfov, Prahova, Olt, Vaslui, Vrancea, precum și în municipiul București, au fost inundate.

Pompierii au intervenit pe parcursul zilei de sâmbătă pentru evacuarea apei din locuinţe, curţi şi subsoluri, precum şi pentru îndepărtarea copacilor căzuţi,.

„Pe parcursul zilei de astăzi, efecte ale fenomenelor hidrometeorologice prognozate au fost înregistrate în 29 de localităţi din 10 judeţe (Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Covasna, Călăraşi, Ilfov, Olt, Vaslui şi Vrancea), precum şi în municipiul Bucureşti", a transmis DSU, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, echipajele de intervenţie au evacuat apa din 23 de locuinţe, peste 100 de curţi şi 20 de subsoluri. Totodată, pompierii au intervenit pentru degajarea a 10 copaci prăbuşiţi pe carosabil.

Circulaţia rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naţionale şi două drumuri judeţene, din cauza arborilor căzuţi şi a aluviunilor acumulate pe carosabil.

De asemenea, în localitatea Slon, judeţul Prahova, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, accesul către aproximativ 80 de gospodării fiind posibil, la această oră, doar pietonal.

Forţele de intervenţie continuă acţiunile pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă în judeţele Covasna, Ilfov şi Vrancea.

De asemenea, pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenţie Nr. 2 Topliţa au intervenit sâmbătă seara pentru evacuarea apei acumulate în demisolul unui supermarket din municipiu, după ploile torenţiale înregistrate în zonă.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, suprafaţa afectată este de aproximativ 60 de metri pătraţi.

Având în vedere faptul că avertizările meteorologice şi hidrologice rămân în vigoare şi în perioada următoare, DSU a recomandat populaţiei să evite deplasările în zonele afectate, să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute, să îşi asigure obiectele care pot fi luate de vânt şi să urmărească informaţiile transmise de autorităţi.