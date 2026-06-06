Administrația Trump vrea să desființeze sute de senzori oceanici care monitorizează AMOC. Semnal de alarmă de la cercetători

Sistemul crucial de curenți oceanici AMOC e pe cale să se prăbușească. Foto: Getty Images

Administrația Trump vizează unul dintre cele mai importante sisteme de colectare a datelor despre climă și oceane din lume - Ocean Observatories Initiative (OOI). Potrivit New York Times, preluată de Live Science, în această lună ar urma să fie trimise nave pentru a recupera peste 900 de instrumente aflate la mare adâncime, parte dintr-o rețea care, timp de un deceniu, a colectat constant date esențiale despre condițiile fizice, chimice, geologice și biologice din toate straturile oceanelor Atlantic și Pacific.

Într-o informare din 21 mai, OOI a confirmat că National Science Foundation (NSF) a început un proces de „reducere a anvergurii”, care include eliminarea infrastructurii din apă din patru dintre cele cinci rețele active ale programului. „Acest plan include îndepărtarea întregii infrastructuri din apă din rețelele Irminger Sea, Station Papa, Endurance și Pioneer, în funcție de programarea navelor și de alte constrângeri operaționale”, a transmis OOI. Rețelele vizate acoperă atât zone din Pacific, cât și regiuni din Atlanticul de Nord, în apropiere de Statele Unite, Groenlanda și Islanda. Inițial, proiectul fusese gândit să funcționeze 25 de ani.

Un purtător de cuvânt al NSF a precizat că nu este vorba despre o închidere a programului OOI, ci despre o tranziție către „o abordare mai flexibilă, care să prioritizeze nevoile științifice în schimbare și tehnologiile emergente, precum și o gestionare mai eficientă a infrastructurii de cercetare”.

„NSF rămâne angajată în cercetarea oceanică și va continua să colaboreze cu comunitatea științifică pentru obiective de cercetare prioritare”, a adăugat acesta.

Printre rețelele care ar urma să fie demontate se află și Coastal Endurance Array, situată în largul coastelor statelor Oregon și Washington. Datele colectate aici sunt esențiale pentru studiul unei regiuni oceanice care asigură aproximativ un sfert din captura globală anuală de pește. De asemenea, stația din Marea Irminger, din Atlanticul de Nord, a furnizat informații importante despre circulația de răsturnare meridională a Atlanticului (AMOC), un curent despre care unii cercetători cred că se află în slăbire - iar o eventuală prăbușire ar putea avea efecte climatice severe la nivel global.

„Observațiile oceanice constante sunt modul în care putem detecta în timp real riscurile emergente, de la schimbări în circulație până la modificări ale chimiei și sănătății ecosistemelor. Fără ele, alegem practic să navigăm un ocean din ce în ce mai instabil cu o vizibilitate redusă”, a declarat Helen Findlay, oceanograf biolog la Plymouth Marine Laboratory din Marea Britanie.

Ea a subliniat că AMOC are un rol esențial în reglarea climei și în menținerea ecosistemelor marine, iar semnele că ar putea slăbi fac monitorizarea pe termen lung „mai importantă ca oricând”.

Și cercetătorii din domeniul vieții marine atrag atenția că pierderea acestor sisteme ar fi semnificativă. Rebecca Helm, biolog marin la Universitatea Georgetown, spune că expedițiile pe mare sunt costisitoare și limitate ca durată, în timp ce senzorii oferă un flux continuu de date.

„Sistemele de monitorizare a oceanelor sunt ca ochii și urechile noastre în apă. Ne oferă informații esențiale despre starea oceanului, pe care nu le putem obține ușor altfel”, a spus Helm.

Ea adaugă că impactul nu se va resimți doar în cercetare, ci și în industriile care depind direct de resursele marine.

Potrivit declarației OOI din 21 mai, o parte a rețelei de senzori de pe fundul oceanului - Regional Cabled Array, care se întinde de la coasta statului Oregon până la placa tectonică Juan de Fuca din Pacific - va continua să funcționeze „pentru viitorul previzibil”. Totuși, propunerea de buget NSF pentru anul fiscal 2026 prevedea reducerea finanțării OOI cu aproximativ 80%.

Starea oceanelor are un impact major asupra climei globale, iar schimbările climatice influențează la rândul lor oceanele. Apele adânci stochează cantități uriașe de carbon, care, eliberate în atmosferă, ar putea accelera semnificativ încălzirea globală. Curenții oceanici joacă, de asemenea, un rol esențial în menținerea tiparelor meteo globale, iar perturbarea lor ar putea genera efecte în lanț la scară largă.

Decizia de a reduce acest sistem de monitorizare oceanică vine în contextul unor măsuri mai ample ale administrației Trump de diminuare a finanțării cercetării climatice în Statele Unite. Separat, în decembrie anul trecut, administrația a anunțat și intenția de a închide National Center for Atmospheric Research, un centru important pentru studiul climei și vremii. Această decizie a fost însă blocată temporar de o hotărâre judecătorească.