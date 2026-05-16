Delegaţia președintelui Donald Trump a aruncat la gunoi toate cadourile primite în China înainte de îmbarcarea în Air Force One

1 minut de citit Publicat la 17:30 16 Mai 2026 Modificat la 17:59 16 Mai 2026

„Nimic din China nu este permis la bordul avionului” Air Force One din motive de securitate / sursă foto: Profimedia Images

Delegaţia americană care l-a însoţit pe președintele american Donald Trump în vizita din China ar fi aruncat toate obiectele primite de la oficialii chinezi înainte de a urca la bordul Air Force One, potrivit unei jurnaliste americane care a relatat despre măsurile stricte de securitate luate în timpul deplasării, potrivit publicației Le Figaro.

Jurnalista Emily Goodin a scris pe platforma X, în data de 15 mai, că membrii delegației americane ar fi aruncat la gunoi obiectele primite de oficialii chinezi, inclusiv ecusoane, acreditări şi telefoane de unică folosinţă, înainte de plecarea din China.

„Personalul american a luat tot ce au oferit oficialii chinezi - legitimaţii, telefoane, insigne pentru delegaţie - le-a colectat înainte să urcăm în AF1 şi le-a aruncat într-un coş aflat la baza scărilor. Nimic din China nu este permis în avion. Decolăm în scurt timp spre America”, a scris aceasta.

Potrivit Free Press Journal, „nimic din China nu este permis la bordul avionului” Air Force One din motive de securitate.

De asemenea, jurnaliștii de la The New York Post au scris că, cel mai probabil, acesta este un protocol pe care președintele Donald Trump l-a respectat.

Concret, atât președintele, cât și ceilalți membri au fost instruiți să nu utilizeze dispozitive personale în China pentru a-și proteja datele de riscul de spionaj.

„Postările de pe contul său Truth Social au fost limitate în timpul summitului - și probabil au fost postate din Washington, DC, unde mai mulți membri ai personalului Casei Albe lucrează în regim de Beijing pentru a oferi sprijin logistic de la distanță ”, relatează cotidianul american.

Și prezentatorul Ainsley Earhardt, de la Fox News, a comentat subiectul, susținând că:

„Am surse care se aflau și ele la bordul avionului și au fost nevoiți să-și lase telefoanele americane în urmă, să le închidă; nu le-au luat în China - sau, dacă au făcut-o, le-au lăsat în avion și le-au închis. Nu le-au folosit ”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

De asemenea, alte publicații au scris că oficialii americani au evitat complet să transporte dispozitive electronice personale pe durata vizitei. În schimb, membrii delegaţiei ar fi folosit exclusiv telefoane temporare pe perioada şederii în China.

Trump a avut un program intens la Beijing, de la participarea la un banchet de stat și discuții cu miză ridicată alături de președintele chinez Xi Jinping, până la vizitarea Templului sacru al Cerului.