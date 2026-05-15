Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni: ANM anunță unde va ploua torențial și de când se va încălzi

Publicat la 08:39 15 Mai 2026

Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice de săptămâna viitoare / Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 18 mai - 15 iunie. Potrivit meteorologilor, în a doua jumătate a lunii mai vremea va fi capricioasă, astfel că va ploua în majoritatea regiunilor, urmând ca de la începutul lunii iunie temperaturile să crească la nivelul întregii țări.

Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, dar și local deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și sud-estice, dar și deficitare în cele vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.