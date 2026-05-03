Cum a furat un angajat al unui restaurant peste 80.000 de dolari folosindu-de de ”schema macaroanelor cu brânză”

1 minut de citit Publicat la 10:00 03 Mai 2026 Modificat la 10:03 03 Mai 2026

Bărbatul este acuzat de furt, spălare de bani și sustragere de la arestare. Foto: Getty Images

Un fost angajat al lanțului Chick-fil-A a fost pus sub acuzare după ce ar fi provocat companiei o pagubă de aproximativ 80.000 de dolari printr-o schemă legată de porțiile de macaroane cu brânză, potrivit BBC.

Poliția din Grapevine, Texas, susține că bărbatul fusese concediat cu o lună înainte, dar s-a întors într-un restaurant al companiei și a intrat în spatele tejghelei. Acolo, ar fi înregistrat comenzi de tip catering, în total aproximativ 800 de tăvi de macaroane cu brânză.

Ulterior, spun anchetatorii, a anulat plățile și ar fi direcționat banii, în jur de 80.000 de dolari, către cardurile sale personale.

Autoritățile au încercat să-l rețină de mai multe ori, dar au reușit abia pe 17 aprilie. Bărbatul este acuzat de furt, spălare de bani și sustragere de la arestare.

Presa americană îl identifică drept Keyshun Jones, în vârstă de 23 de ani. Conform datelor oficiale, acesta se află în prezent în custodia unei închisori din Fort Worth, Texas. Publicația The New York Times a relatat că avocatul său nu a oferit comentarii.

În meniul de catering al Chick-fil-A, o tavă mare de macaroane cu brânză costă, în funcție de locație, în jur de 100 de dolari. Preparatul, care conține trei tipuri de brânză, ajunge la aproape 10.000 de calorii.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat îmbrăcat într-o vestă maro, blugi și o șapcă albă purtată invers, nu în uniforma obișnuită a angajaților. Acesta apare folosind casa de marcat din spatele tejghelei.

Anchetatorii spun că ar fi folosit sistemul de plăți al restaurantului pentru a face rambursări neautorizate către propriile conturi. Nu este clar de ce fusese concediat înainte de incident.

În final, a fost localizat și reținut în urma unei acțiuni comune a unei echipe speciale pentru urmărirea fugarilor din cadrul Procuraturii Generale a statului Texas și a poliției din Fort Worth.

Reprezentanții Chick-fil-A nu au oferit încă un punct de vedere oficial.