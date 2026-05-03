Boom-ul locuințelor de lux în Europa: Cine domină maratonul scumpirilor și ce se întâmplă cu prețurile din București

3 minute de citit Publicat la 09:54 03 Mai 2026 Modificat la 09:55 03 Mai 2026

În București, creșterea a fost una marginală, de doar 0,4%. Foto: Getty Images

Praga a dominat piața imobiliară de lux din Europa în 2025, în timp ce Londra a înregistrat cel mai mare declin. La nivel global, Tokyo a fost vedeta absolută, cu un salt amețitor de aproape 60%. Euronews Business analizează schimbările de pe piața locuințelor de lux.

Prețurile locuințelor sunt în creștere în toată Europa, iar segmentul de lux nu face excepție. În mai mult de jumătate din cele aproximativ 50 de orașe monitorizate de Knight Frank’s Wealth Report 2026, prețurile pentru proprietățile de tip „prime” au crescut cu peste 3% în cursul anului 2025.

Dar care sunt orașele care alimentează această creștere în Europa? Și cum se compară piața de lux europeană cu restul lumii?

În limbaj imobiliar, proprietățile „prime” sunt cele mai dorite și mai scumpe locuințe dintr-o anumită locație - în general, top 5% din piață ca valoare. Aceste zone au, de obicei, un profil de cumpărător cu o puternică componentă internațională.

Praga, marea câștigătoare a Europei

Indicele Knight Frank’s Prime International Residential urmărește 100 de orașe din întreaga lume, dintre care 47 sunt în Europa. Capitala Cehiei, Praga, a raportat cea mai mare creștere de pe continent, cu prețuri care au urcat cu 14,6% în 2025.

Alte destinații europene au înregistrat, de asemenea, creșteri solide, de peste 8%: stațiunea montană Méribel din Franța (9%), orașul Porto din Portugalia (8,5%) și Marbella din Spania (8,1%).

Nici alte zone nu s-au lăsat mai prejos:

Courchevel 1850 (Franța): +6,9%

Florența și Lacul Como (Italia): +6,7%, respectiv +6,5%

Gstaad (Elveția) și Roma (Italia): +5,5% ambele

Quinta do Lago (Portugalia): +5,2%

Analizând topul european, observăm un numitor comun: listele sunt dominate de stațiuni de schi din Alpi, zone de golf din Portugalia și orașe cu o încărcătură culturală și romantică aparte.

Londra înregistrează cea mai mare scădere. Bucureștiul, creștere discretă

Nu tot continentul a fost pe „verde”. Londra a marcat cel mai abrupt declin, prețurile proprietăților de lux scăzând cu 4,7% în 2025.

„Londra trece printr-o etapă de transformare. Schimbările în regulile fiscale pentru rezidenții bogați au tăiat din bugete și i-au încurajat pe mulți să opteze pentru închiriere în detrimentul cumpărării”, notează raportul.

În ceea ce privește celelalte capitale și orașe europene, situația este mixtă. Madrid (+5%), Oslo (+4,2%) și Berlin (+3,4%) au avut evoluții bune. Creșteri mai timide s-au înregistrat în Lisabona (2,7%), Dublin (2,3%), Viena (1,3%) și Paris (1,3%).

Nici Bucureștiul nu a făcut excepție de la trendul ascendent, însă creșterea a fost una marginală, de doar 0,4%, situându-se la coada clasamentului capitalelor europene cu evoluție pozitivă. La polul opus, Stockholm a scăzut cu 0,7%, în timp ce la Edinburgh prețurile au stagnat.

Destinațiile de „lifestyle”, marii câștigători

Marii învingători ai Europei sunt stațiunile de vacanță și locațiile care pun accent pe stilul de viață. Stațiunile montane din Alpi și destinațiile însorite de la Mediterană conduc clasamentul, Italia remarcându-se printr-o creștere generalizată a orașelor sale.

În schimb, marile capitale financiare spun o altă poveste. Londra, Stockholm, Paris și Milano au rămas mult în urma piețelor de resort.

Tokyo, un fenomen la nivel global

Dacă privim în afara Europei, Tokyo este marea surpriză. Prețurile locuințelor de lux din capitala Japoniei au explodat cu 58,5% în 2025. Raportul explică acest fenomen prin penuria de apartamente noi, ratele scăzute ale dobânzilor și cererea masivă venită din regiunea Asia-Pacific.

Dubai s-a clasat pe locul al doilea, cu o creștere de 25,1% - deși datele au fost colectate înainte de tensiunile recente dintre SUA-Israel și Iran. Manila și Seul completează topul cinci global, ambele cu creșteri între 15% și 20%. Praga încheie acest prestigios top cinci mondial, fiind cel mai bine clasat oraș european.

„În multe piețe, segmentul rezidențial de lux s-a desprins de restul sectorului imobiliar, fiind susținut de ritmul accelerat de creare a bogăției la nivel global”, a explicat Liam Bailey, editorul The Wealth Report.

Scăderi majore în China și Canada

La celălalt capăt al spectrului, orașul chinez Guangzhou a înregistrat cea mai mare scădere globală (-12,2%). Shenzhen (-7,2%), Shanghai (-5%) și Beijing (-4,9%) figurează, de asemenea, în topul declinurilor, confirmând încetinirea pieței imobiliare din China. În America de Nord, orașele canadiene Toronto și Vancouver au raportat scăderi de aproximativ 7%.

Per ansamblu, conform datelor Eurostat, prețurile locuințelor din UE au crescut cu 5,5% în ultimul trimestru din 2025, piețele atractive pentru turiști precum Portugalia, Croația și Spania înregistrând avansuri chiar mai mari.