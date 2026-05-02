Corpul uman începe să se deterioreze la două vârste critice. Oamenii de știință le-au stabilit cu precizie, dar nu le pot explica

Publicat la 23:45 02 Mai 2026 Modificat la 23:48 02 Mai 2026

Modificările microbiomului legate de îmbătrânire apar la două praguri de vârstă specifice. Foto: Getty Images

Cu toții știm că organismul uman se degradează pe măsură ce îmbătrânim.

Însă un studiu recent a stabilit că procesul nu este atât de lent și gradual pe cât credeau majoritatea dintre noi, scrie Earth.com.

Studiul publicat în "Nature Aging" se axează pe momentele în care lucrurile încep să se schimbe și pe felul în care organismul nostru începe să se deterioreze, atât pe dinăuntru, cât și pe dinafară.

Îmbătrânirea nu înseamnă doar riduri și fire de păr albe: există un calendar intern bine definit, surprinzător de asemănător pentru toți oamenii, pe care abia începem să îl înțelegem, arată sursa citată.

Când începe să îmbătrânească corpul uman

Studiul a fost coordonat de Michael Snyder, șeful catedrei de genetică de la Facultatea de Medicină a Universității Stanford.

Cercetările echipei sale oferă perspective fascinante asupra aspectelor specifice ale procesului biologic de îmbătrânire.

Snyder și echipa sa au analizat date provenind de la persoane cu vârste cuprinse între 25 și 75 de ani.

Investigațiile s-au concentrat pe diferitele molecule care joacă un rol semnificativ în îmbătrânire, inclusiv cele care alcătuiesc microbiomul.

Potrivit oamenilor de știință, 81% dintre aceste molecule nu urmează un tipar predictibil și cronologic, așa cum s-ar putea anticipa.

În schimb, organismele noastre trec prin două perioade de schimbare rapidă pe măsură ce îmbătrânim.

Modificări moleculare și microbiene abrupte au loc exact la vârstele de 44 și 60 de ani.

Ce rol are microbiomul în bunăstarea organismului

Microbiomul uman este, în esență, comunitatea dinamică a trilioanelor de microorganisme - precum bacterii, ciuperci și virusuri - care trăiesc în organism și la exteriorul său.

Majoritatea sunt localizate în intestine, cu precădere în intestinul gros.

Localizarea este importantă: microbiomul ne ajută la absorbția nutrienților și chiar la producerea de vitamine precum B12 și K.

Puteți să vă gândiți la aceste microorganisme ca la o "echipă sanitară" care lucrează "în culise", non-stop, pentru a menține corpul omenesc într-o stare bună de funcționare.

Microbiomul joacă, de asemenea, un rol uriaș în sistemul imunitar, în starea de spirit și chiar în modul în care funcționează creierul uman.

Atunci când echilibrul dintre microbii benefici și cei dăunători este perturbat - de exemplu, din cauza antibioticelor, a stresului sau a unei alimentații proaste - acest lucru poate afecta totul, de la nivelul de energie până la calitatea somnului.

De aceea se vorbește atât de mult despre probiotice, alimente fermentate și fibre. Ele sunt ca un combustibil pentru ecosistemul uman interior, ajutând microbiomul să prospere și menținând organismul în cea mai bună formă.

Corelația dintre îmbătrânire și boli

Moleculele legate de bolile cardiovasculare, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial, au înregistrat modificări substanțiale în ambele intervale de vârstă evidențiate de studiul profesorului Snyder.

Mai mult, moleculele legate de funcția imunitară - mecanismul esențial de apărare al organismului împotriva bolilor - s-au schimbat semnificativ la persoanele intrate în prima parte a deceniului al șaptelea de viață.

Cercetătorii au început să investigheze aceste tendințe după ce au observat în perioada de mijloc a vieții o creștere bruscă, nu treptată, a riscului de a dezvolta afecțiuni legate de vârstă, precum boala Alzheimer și bolile cardiovasculare.

Două decenii critice în existența unui om: al cincilea și al șaptelea

Concluziile studiului se bazează pe date obținute de la 108 participanți.

De-a lungul mai multor ani, probele biologice ale participanților au fost analizate la fiecare câteva luni, ceea ce le-a permis oamenilor de știință să urmărească un număr uimitor de 135.000 de modificări legate de vârstă în diferite molecule.

81% dintre moleculele studiate au suferit modificări dramatice la vârste specifice.

În mod remarcabil, frecvența acestor transformări a fost maximă atunci când participanții se aflau la mijlocul deceniului al cincilea și la începutul deceniului al șaptelea de viață.

Dr. Xiaotao Shen, care a făcut parte din echipa de la Stanford, a semnalat modificări semnificative ale numărului de molecule responsabile de metabolismul alcoolului, al cafeinei și al lipidelor, dar și de bolile cardiovasculare și de sănătatea pielii și a mușchilor la persoanele aflate în deceniul al cincilea.

Pentru cei aflați în deceniul al șaptelea, au fost observate modificări în metabolismul carbohidraților și al cafeinei, în reglarea imunitară, în funcția renală, în bolile cardiovasculare și în sănătatea pielii și a mușchilor.

Ce rol are stilul de viață

Ar putea stilul nostru de viață să contribuie la aceste schimbări legate de vârstă?

Michael Snyder sugerează că este o posibilitate care merită luată în considerare.

De exemplu, metabolismul alcoolului poate slăbi din cauza consumului sporit al acestei substanțe.

Abuzul de alcool apare adesea la persoanele aflate la mijlocul deceniului al cincilea.

Este un deceniu marcat frecvent de factori stresanți semnificativi, precum schimbările de carieră, obligațiile familiale sau provocările personale.

Această schimbare de comportament poate conduce la un lanț de modificări fiziologice.

Oamenii de știință urmează acum să aprofundeze diversele cauze declanșatoare ale acestor perioade de schimbare rapidă, explorând modul în care factori precum dieta, exercițiile fizice și gestionarea stresului interacționează cu procesul de îmbătrânire.

Înțelegerea acestor conexiuni ar putea deschide calea spre strategii de îmbătrânire mai sănătoasă.

Rolul geneticii în procesul de îmbătrânire

Alături de mediul înconjurător și de alegerile noastre privind stilul de viață, genele noastre influențează semnificativ modul în care îmbătrânim.

Fiecare persoană are un profil genetic unic, care o poate face mai susceptibilă la anumite probleme de sănătate pe măsură ce înaintează în vârstă.

De exemplu, unele variante genice pot decide cât de bine descompune organismul nostru anumite substanțe, cum face față stresului și chiar cum se vindecă după leziuni.

Înțelegând acești markeri genetici, putem obține informații valoroase despre motivul pentru care unele persoane se confruntă mai devreme cu probleme de sănătate legate de vârstă.

Aceste cunoștințe deschid calea spre medicina personalizată.

Pe baza concluziilor noului studiu, care evidențiază transformările critice din deceniile cinci și șapte, devine esențială supravegherea sănătății în intervalele respective.

Măsuri simple, precum creșterea activității fizice pentru a proteja sănătatea inimii și a menține masa musculară, sau reducerea consumului de alcool, ar putea contribui semnificativ la întârzierea procesului de "deteriorare" corporală.

"Sunt un mare susținător al ideii că ar trebui să încercăm să ne ajustăm stilul de viață cât timp suntem încă sănătoși", a conchis profesorul Snyder.