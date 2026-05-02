Rusia atacă în forță orașul strategic Konstantînivka. Zekenski anunță „mișcări neobișnuite” la granița cu Belarus

2 minute de citit Publicat la 22:25 02 Mai 2026 Modificat la 22:33 02 Mai 2026

Ucrainenii au raportat intensificarea atacurilor rusești asupra orașului strategic Konstantînivka. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Forțele ucrainene de apărare

Trupele rusești și-au intensificat atacurile asupra orașului puternic fortificat Konstantînivka, situat în regiunea Donețk din estul Ucrainei, a declarat un oficial de rang înalt al armatei Kievului, citat de The Independent.

Konstantînivka face parte dintr-o așa-numită centură de fortărețe din estul Ucrainei, pe care țara se bazează pentru a opri înaintarea Rusiei.

„Respingem încercările persistente ale ocupanților ruși de a obține un punct de sprijin la periferia orașului Konstantînivka folosind tactici de infiltrare”, a declarat Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene, într-un mesaj pe Telegram.

„Măsuri de contracarare a sabotorilor au loc în oraș”, a adăugat el.

Rușii au bombardat și la Odesa, peste noapte

Într-o altă evoluție a conflictului, drone rusești au lovit orașul portuar ucrainean Odesa peste noapte, rănind cel puțin 20 de persoane și avariind clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, inclusiv o grădiniță.

Rusia a anunțat că va implementa un armistițiu temporar în jurul Zilei Victoriei, pe 9 mai, indiferent de răspunsul Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că armistițiul „va fi implementat” și că „un răspuns nu este, de fapt, necesar” la oferta Moscovei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins propunerea ca fiind insuficientă.

El a arătat că Ucraina susține un armistițiu pe termen lung, în locul a „câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova”.

Zelenski avertizează asupra activității neobișnuite la granița cu Belarus

Pe de altă parte, președintele ucrainean a anunțat că armata monitorizează mișcările neobișnuite la granița cu Belarus.

Zelenski a comunicat, sâmbătă, într-un discurs video, că forțele ucrainene documentează și supraveghează cu atenție situația.

El a avertizat că Ucraina este pregătită să reacționeze la orice acțiuni agresive ale statului vecin împotriva suveranității sale.

Teritoriul belarus a fost folosit de trupele Moscovei pentru a lansa invazia în Ucraina, în februarie 2022.

Liderul din Belarus a fost invitat de Trump în Consiliul pentru Pace

Avertismentul lui Zelenski vine după o perioadă de tensiuni sporite și restricții ale comunicațiilor digitale în Belarus.

Centrul Ucrainean pentru Combaterea Dezinformării a raportat că guvernul de la Minsk a început o politică de înăsprire a controlului asupra accesului populației la internet, într-o reflectare a politicilor rusești despre care presa internațională a relatat pe larg.

Aceste restricții interne coincid cu escaladările retoricii lui Aleksandr Lukașenko și cu avertismentele foștilor oficiali ucraineni că Belarus rămâne o platformă potențială pentru o nouă escaladare, similară cu ruta de invazie nordică din 2022, prin Cernobîl.

Presa ucraineană amintește că liderul autocrat din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a fost recent invitat să se alăture Consiliului pentru Pace al președintelui american Donald Trump, după ce a eliberat mai mulți deținuți politici.

Această aparentă dezghețare a relațiilor între Minsk și Washington vine în timp ce provocările militare continuă în apropierea graniței cu Ucraina, notează Kyiv Post.