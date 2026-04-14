Blocarea internetului a provocat o ruptură rară în rândul elitei de la Moscova. Oficialii de la Kremlin îl avertizează pe Putin

Restricțiile tot mai dure de acces la internet și presiunile asupra Telegram, cea mai populară aplicație de mesagerie din Rusia, au provocat o ruptură rară în interiorul elitei de la Moscova.

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, mai mulți oficiali de rang înalt au avertizat Kremlinul că măsurile cerute de FSB riscă să provoace costuri economice și politice serioase. Aceste obiecții ar putea încetini ofensiva autorităților, iar Telegram ar putea fi permis să funcționeze în continuare Rusia, scrie The Moscow Times.

Campania de control al internetului s-a intensificat treptat. Rusia a restricționat deja platforme precum Facebook, Instagram și YouTube, iar în ultimele luni a limitat accesul la Telegram, a împins utilizatorii spre aplicația de stat Max și a extins blocajele de internet mobil, inclusiv la Moscova, invocând motive de securitate. Kremlinul susține că aceste restricții sunt temporare și că vor fi ridicate după dispariția amenințărilor.

Nemulțumirea oamenilor față de blocajele de pe internet începe să se reflecte și în sondaje.

Potrivit centrului de stat VTsIOM, rata de aprobare a lui Vladimir Putin a scăzut la 67,8% în perioada 30 martie - 5 aprilie, cel mai scăzut nivel din 20 februarie 2022. Nivelul de încredere măsurat prin sondaj a coborât la 29,5%, față de peste 70% în urmă cu 10 ani.

Bloomberg notează că această scădere îngreunează eforturile Kremlinului de a ține sub control starea de spirit din societate înaintea alegerilor pentru Duma de Stat din septembrie.

Sociologul Denis Volkov, directorul Centrului Levada, spune că efectele blocajelor se simt mai ales în rândul populației urbane, active și mai înstărite, care era deja mai critică față de putere. În schimb, impactul este mai redus asupra electoratului tradițional al lui Putin, care se informează în principal de la televiziune.