Noua provocare a ruşilor: să-şi adapteze viaţa la penele dese de conexiune la Internet. Singurele reţele stabile, VKontakte și MAX

Noua provocare a ruşilor: să-şi adapteze viaţa la penele dese de conexiune la Internet.Foto: Getty Images

Întreruperile pe scară largă ale Internetului mobil din centrul Moscovei de la începutul lunii martie au dus la revenirea la hărțile pe hârtie și la iPod-urile de modă veche, la glume despre folosirea porumbeilor pentru a trimite mesaje și chiar la defectarea toaletelor publice, notează Moscow Times. Însă mulți moscoviți spun că încă se adaptează la o nouă realitate în care întreruperile periodice fac parte din viața de zi cu zi.

Câteva săptămâni mai târziu, Internetul mobil s-a stabilizat în mare parte în centrul capitalei, iar listele albe guvernamentale funcționează mai fiabil. Oficialii au declarat că întreruperile, care sunt de mult timp un fenomen frecvent în regiunile Rusiei, au fost impuse din motive de securitate, fără a oferi mai multe detalii.

Deși Internetul mobil este din nou disponibil acum, moscoviții trăiesc într-o situație definită de imprevizibilitate, a declarat Vladimir Ryazansky, șeful proiectului SobDoma.RF, pentru The Moscow Times.

Acest lucru, la rândul său, duce la o neîncredere larg răspândită, a spus el.

"Apelurile pe Internet se pot întrerupe în orice moment, chiar și prin servicii neblocate precum Zoom. Singurele reţele stabile de comunicare pentru moscoviți sunt VKontakte și MAX”, a spus el, referindu-se la serviciul de mesagerie susținut de stat pe care Kremlinul l-a promovat ca alternativă la Telegram.

Chiar și serviciile incluse pe lista albă pot avea probleme în mod neașteptat, ceea ce face imposibilă anticiparea de către utilizatori a unor servicii indisponibile în momente importante.

Intrarea pe lista albă necesită parcurgerea unui proces birocratic complex, fără nicio garanție de succes, a spus Riazanski.

Şi liftul e dependent de Internet

Mihail Klimarev, șeful Societății pentru Protecția Internetului, a reiterat argumentele lui Riazanski despre listele albe, declarând pentru The Moscow Times că întreruperile au dus la consecințe neașteptate.

Unele lifturi nu pot funcționa în timpul întreruperilor, deoarece multe dintre butoanele lor de apel de urgență sunt acționate prin rețele mobile ca măsură de economisire a costurilor, a spus Klimarev. Dacă aceste butoane, dacă nu funcționează, nici liftul nu funcționează.

Unii moscoviţi au declarat că acum își planifică întregul traseu către și dinspre destinațiile lor înainte de a pleca de acasă.

Conform unor calcule, penele de Internet din Moscova costă economia Rusiei 120 de milioane de dolari pe zi. Numai întreruperile de Internet mobil costă Moscova 60 de milioane de dolari pe zi în perioada de vârf.

În privinţa întreruperilor intermitente, el a estimat pierderile actuale la 12 milioane de dolari pe zi.