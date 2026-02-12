Antena 3 CNN Externe După Telegram, Rusia încearcă să închidă și WhatsApp. „Este un pas înapoi și nu poate duce decât la o siguranță mai redusă”

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 10:40 12 Feb 2026 Modificat la 10:40 12 Feb 2026
telefon whatsapp
„Astfel de măsuri dure sunt absolut justificate, deoarece Rusia a desemnat Meta drept organizație extremistă”, a declarat Andrey Svintsov, un oficial rus. Foto: Hepta

Meta, compania-mamă a WhatsApp, a declarat că „Rusia a încercat să blocheze complet” aplicația în țară. WhatsApp a spus că „mișcarea își propune să împingă peste 100 de milioane de utilizatori ai aplicației sale din Rusia către o aplicație de supraveghere deținută de stat”. Acest lucru vine după ce autoritățile de reglementare din Rusia au restricționat și mai mult accesul la Telegram, invocând lipsa de securitate, scrie BBC News.

„Încercarea de a izola peste 100 de milioane de utilizatori de comunicațiile private și securizate este un pas înapoi și nu poate duce decât la o siguranță mai redusă pentru oamenii din Rusia. Continuăm să facem tot posibilul pentru a menține utilizatorii conectați”, a transmis WhatsApp, într-un comunicat.

Etichete: aplicaţia WhatsApp Federatia Rusa reţele sociale

