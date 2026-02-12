După Telegram, Rusia încearcă să închidă și WhatsApp. „Este un pas înapoi și nu poate duce decât la o siguranță mai redusă”

Meta, compania-mamă a WhatsApp, a declarat că „Rusia a încercat să blocheze complet” aplicația în țară. WhatsApp a spus că „mișcarea își propune să împingă peste 100 de milioane de utilizatori ai aplicației sale din Rusia către o aplicație de supraveghere deținută de stat”. Acest lucru vine după ce autoritățile de reglementare din Rusia au restricționat și mai mult accesul la Telegram, invocând lipsa de securitate, scrie BBC News.

„Încercarea de a izola peste 100 de milioane de utilizatori de comunicațiile private și securizate este un pas înapoi și nu poate duce decât la o siguranță mai redusă pentru oamenii din Rusia. Continuăm să facem tot posibilul pentru a menține utilizatorii conectați”, a transmis WhatsApp, într-un comunicat.