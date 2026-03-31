Putin încearcă să decupleze Rusia de la internetul global. Kremlinul îi ține pe ruși în blackout digital de luni de zile

Foto: Getty Images

Rusia se află într-un plin efort vast dar lent de a-și „rupe internetul” de restul lumii, spun activiști și experți citați de The Guardian. Ei spun că această mișcare va avea consecințe importante pentru milioanele de oameni care sunt separați treptat de restul lumii online.

Spre deosebire de „penele” de internet din Iran de anul acesta, blackout-ul din Rusia este ținut cât se poate de „la secret” de regimul Putin – un efort foarte gradualizat și foarte opac.

Se definește printr-o escaladare graduală a penelor de internet de-a lungul și de-a latul provincilor și orașelor ruse, printr-un număr tot mai mare de restricții pe anumite tipuri de trafic online, restricții pe Telegram, aplicația de mesagerie esențială pentru comunicații și viața de zi cu zi din Rusia.

„Vorbim de un mare pas înapoi. Îi duce pe ruși cu o sută de ani în trecut. Ar putea la fel de bine să se întoarcă la scrisorile pe hârtile, la telegraf și la transportul pe cai curând”, spune președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o postare pe Twitter despre fenomenul care are loc în Rusia în ultima perioadă.

Arturo Filasto, cercetător la Observatorul Deschis al Interferențelor în Rețele (OONI), un avertizor de integritate în domeniul cenzurii internetului, spune că blackout-ul din Rusia este „ceva mai opac și mai puțin vizibil” decât cel din Iran.

Asta pentru că, spre deosebire de Iran, infrastructura de internet a Rusiei este ceva mai descentralizată, iar asta face un blocaj la nivel național greu de implementat.

„Au mai mulți furnizori de internet care operează și-și gestionează rețelele ceva mai independent”, spune Filasto, referindu-se la Rusia.

Cenzură intensă

Efortul regimului Putin de a bloca internetul se bazează pe folosirea echipamentelor impuse de stat, instalate în diferite rețele, cu niveluri variate de eficiență. Din 20 martie, datele OONI arată că Telegram este blocat tot mai frecvent, testele făcute pe peste 500 de rețele diferite indicând interferențe pe scară largă cu serviciul.

„Trec pe porumbei voiajori”, a spus un utilizator rus într-un videoclip difuzat de un post TV din Belarus. „Plătesc pentru internet și simt că sunt jefuit în fiecare lună. Îmi iau banii și nu folosesc beneficiile civilizației”.

Analiștii de la Amnezia VPN, care dezvoltă instrumente pentru ocolirea cenzurii, spun că blocajele Telegram sunt mai extinse și indică o capacitate tehnică mai mare decât încercările anterioare ale Rusiei de a cenzura platforma. Ei au descris probleme de acces în zeci de regiuni, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.

Aceștia au afirmat că cenzorii „blochează mai brutal și la o scară mult mai mare, fără să mai fie preocupați că ceva s-ar putea strica sau scăpa de sub control”.

Este probabil ca situația să se accentueze. Autoritățile ruse au sugerat, în alte contexte, că vor bloca complet Telegram începând de la începutul lunii aprilie, șeful Rostelecom declarând în martie că WhatsApp este „mort”, iar Telegram va urma curând. Ambele ar urma să fie înlocuite cu un nou serviciu de mesagerie intern, controlat de stat, Max.

Rusia a închis, de asemenea, rețelele mobile pe suprafețe extinse din țară de cel puțin un an, permițând accesul doar la o „listă albă” de site-uri aprobate de regim.

La începutul acestei luni, internetul mobil din centrul Moscovei a fost complet întrerupt, provocând perturbări majore, utilizatorii neputând accesa servicii bancare sau face apeluri telefonice.

Retailerii ruși au raportat creșteri ale vânzărilor de pagere, hărți pe hârtie și telefoane mobile, pe măsură ce oamenii încearcă să facă față blocajelor.

În cea mai mare parte a ultimului an, întreruperile și alte forme de cenzură online au fost mascate prin justificări oficiale și negări plauzibile, au spus Amnezia și Filastò. Inițial, autoritățile au motivat penele de internet mobil – adesea limitate la regiuni periferice – prin necesitatea de a proteja împotriva dronelor ucrainene.

Analiștii Amnezia spun că blocajele anterioare ale internetului mobil au fost un test și că autoritățile le-au implementat cu prudență, încercând să minimizeze impactul asupra mediului de afaceri.

Acum însă, spun ei, „actualizările par să fie implementate imediat ce sunt pregătite”, iar Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în telecomunicații, „testează modul în care economia va funcționa sub restricții stricte în orice moment al anului”.

„Potrivit estimărilor noastre, întreruperile din Moscova vor deveni mai mult sau mai puțin de rutină”, au adăugat aceștia.

Deși autoritățile nu au oprit încă rețelele de internet fix, ele dispun de tehnologia necesară pentru a face acest lucru și ar putea recurge în curând la astfel de măsuri. „Am observat întreruperi similare în Iran și putem trage concluzii despre modul în care acestea ar putea fi implementate în Rusia”, au spus analiștii.