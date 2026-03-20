Au crescut căutările pentru „părăsiți Rusia”. E haos în Moscova din cauza tăierii internetului, rușii caută soluții să fugă din țară

FOTO: Hepta

Rușii caută modalități ca să plece din țară, mai ales în contextul tăierii internetului și al presiunile economice care le afectează viața de zi cu zi, potrivit datelor Google Trends analizate de publicația Verstka. Interesul pentru căutări precum "pleacă din Rusia" a scăzut după mobilizarea din septembrie 2022, dar a crescut din nou de la finalul anului 2025, scrie Kyiv Post.

În ianuarie 2026, interesul a ajuns la 75 de puncte, iar media din martie a urcat la 88, apropiindu-se de nivelurile maxime anterioare. Datele Yandex indică o revenire mai modestă.

Locuitorii din Moscova au fost nevoiți să recurgă la stații radio, pagere și hărți pe hârtie pentru a comunica, după mai bine de două săptămâni de întreruperi aproape totale ale internetului în capitala Rusiei.

Problemele legate de Wi-Fi și telefonie mobilă au afectat atât centrul Moscovei, cât și cartierele din nordul și sudul orașului, oamenii nu au mai putut comunica, iar companiile au raportat pierderi financiare semnificative.

De la începutul acestor probleme, vânzările de pagere au crescut cu 73%, potrivit Wildberries, cel mai mare retailer din Rusia. Achizițiile de stații radio și telefoane fixe au crescut cu peste un sfert, în timp ce vânzările de hărți tipărite ale orașului și ghiduri ale Moscovei s-au triplat aproape.

Pierderile zilnice ale mediului de afaceri din Moscova, cauzate de întreruperile internetului, sunt estimate la până la un miliard de ruble (aproximativ 12,5 milioane de dolari).

Autoritățile susțin că restricțiile sunt menite să contracareze atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei, care utilizează rețele mobile și GPS.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că întreruperile vor continua atât timp cât va fi "necesar pentru siguranța cetățenilor" și a acuzat Ucraina că folosește "metode de atac tot mai sofisticate".

Criticii și experții din industrie sugerează însă că aceste pene ar putea reflecta și pregătiri ale autorităților pentru a limita accesul rușilor la internet. În baza unei noi legislații semnate de președintele Vladimir Putin, serviciile de securitate pot obliga furnizorii de internet să suspende serviciile mobile.

Mai mulți parlamentari din Duma de Stat s-au plâns că întreruperile i-au lăsat fără acces la internet chiar și în interiorul parlamentului, iar Dmitri Peskov a afirmat că inclusiv administrația prezidențială a fost nevoită să revină la telefoane fixe.

Întreruperile internetului au devenit tot mai frecvente în Rusia de la începutul războiului din Ucraina, în 2022.

Potrivit grupului de cercetare Top10VPN, Rusia a înregistrat cel mai mare număr de perturbări ale internetului la nivel global în 2025, cu un total de peste 37.000 de ore. Aproximativ 146 de milioane de persoane au fost afectate.