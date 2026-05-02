Antena 3 CNN Externe Mapamond Robotul umanoid Sophia a susținut primul concert de muzică clasică alături de o orchestră

Robotul umanoid Sophia a susținut primul concert de muzică clasică alături de o orchestră

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 20:51 02 Mai 2026 Modificat la 20:51 02 Mai 2026
Sophia a cântat live alături de orchestră / foto: Getty Images

Un robot umanoid pe nume Sophia a susținut primul concert de muzică clasică la Hong Kong, la Orchestra Simfonică a Universității Baptiste. Este pentru prima dată când a cântat alături de o orchestră live.

Concertul a avut loc marți, 28 aprilie.

Evenimentul a reunit muzicieni din Orchestra Simfonică a Universității Baptiste din Hong Kong (HKBU) și un program axat pe inteligența artificială (IA), scrie publicația anewz.tv.

Sophia a cântat live alături de orchestră, pentru prima dată de la lansarea sa, care a avut loc în 14 februarie  2016.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de India Today (@indiatoday)

Sophia, dezvoltată de Hanson Robotics, a apărut într-o rochie aurie cu paiete și a interpretat trei piese originale intitulate „Human Grace”, „I Am Your Mirror” și „Wires and Steel”. 

Momentul a marcat o schimbare față de aparițiile anterioare ale Sophiei. De la lansarea sa. robotul a devenit cunoscut pentru expresivitatea feței și pentru prezențele în media, inclusiv într-un moment muzical din emisiunea „The Tonight Show” cu Jimmy Fallon.

Cu toate acestea, a fost prima dată când a colaborat cu o orchestră completă, într-un cadru de muzică clasică.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: robot umanoid concert muzica clasica hong kong

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close