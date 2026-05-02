Robotul umanoid Sophia a susținut primul concert de muzică clasică alături de o orchestră

Publicat la 20:51 02 Mai 2026

Sophia a cântat live alături de orchestră / foto: Getty Images

Un robot umanoid pe nume Sophia a susținut primul concert de muzică clasică la Hong Kong, la Orchestra Simfonică a Universității Baptiste. Este pentru prima dată când a cântat alături de o orchestră live.

Concertul a avut loc marți, 28 aprilie.

Evenimentul a reunit muzicieni din Orchestra Simfonică a Universității Baptiste din Hong Kong (HKBU) și un program axat pe inteligența artificială (IA), scrie publicația anewz.tv.

Sophia a cântat live alături de orchestră, pentru prima dată de la lansarea sa, care a avut loc în 14 februarie 2016.

Sophia, dezvoltată de Hanson Robotics, a apărut într-o rochie aurie cu paiete și a interpretat trei piese originale intitulate „Human Grace”, „I Am Your Mirror” și „Wires and Steel”.

Momentul a marcat o schimbare față de aparițiile anterioare ale Sophiei. De la lansarea sa. robotul a devenit cunoscut pentru expresivitatea feței și pentru prezențele în media, inclusiv într-un moment muzical din emisiunea „The Tonight Show” cu Jimmy Fallon.

Cu toate acestea, a fost prima dată când a colaborat cu o orchestră completă, într-un cadru de muzică clasică.