Acte necesare pentru înscrierea la creșă și grădiniță în 2026. Când se pot depune

3 minute de citit Publicat la 20:00 02 Mai 2026 Modificat la 20:00 02 Mai 2026

Înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027 încep la finalul lunii mai, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Părinții trebuie să pregătească din timp dosarul cu actele necesare și să respecte etapele de înscriere și reînscriere.

Etapa de reînscrieri are loc între 18 și 22 mai, urmând ca în data de 25 mai să aibă loc înscrierea pentru anul școlar 2026-2027.

Până atunci, este important ca părinții să aibă pregătite toate documentele necesare pentru depunerea dosarului.

Ce acte sunt necesare pentru înscrierea copilului la creșă și grădiniță

Pentru înscrierea copilului la creșă sau grădiniță, părinții trebuie să depună un dosar care conține următoarele documente:

cerere-tip de înscriere (pusă la dispoziție de unitatea de învățământ);

copie după certificatul de naștere al copilului;

copii după actele de identitate ale părinților sau reprezentanților legali;

adeverințe de angajat pentru fiecare părinte sau alte documente care atestă veniturile;

adeverință medicală de la medicul de familie, care confirmă starea de sănătate a copilului;

alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.

Înscrierile încep pe 25 mai 2026. Unde se depune dosarul

Dosarul pentru înscrierea la creșă se depune, de regulă, online prin platformele primăriilor, sau fizic, la sediul unității de învățământ/creșei alese, în perioadele oficiale de înscrieri.

Dacă nu se utilizează un sistem online, cererile și dosarele se depun direct la creșă.

În București, părinții pot depune dosarul prin platforme specifice DGASPC.

Ordinea înscrierii sau numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, iar înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie.

„În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri. În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

Etapa de reînscrieri este etapa în care părinții copiilor care sunt acum la grădiniță/creșă își exprimă opțiunea privind frecventarea grădiniței/creșei și în anul școlar următor. Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță sunt locurile rămase libere după această etapă”, precizează reprezentanții Ministerului Educației, potrivit site-ului ministerului.

Calendar complet al înscrierii la grădiniță pentru 2026

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri este cuprinsă între 25 mai și 18 iunie. Atunci se va face înscrierea în baza celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri, astfel:

25 - 29 mai colectare cereri; 2 - 8 iunie procesare cereri Faza I - prima opțiune;

9 - 12 iunie procesare cereri Faza a II-a - a doua opțiune; 15 - 17 iunie procesare cereri Faza a III-a - a treia opțiune.

Pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase după prima etapă de înscrieri.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri este cuprinsă între 22 iunie și 9 iulie.

Înscrierea copiilor pe locurile libere rămase în urma primei etape, pe baza celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere, se va face astfel:

22 - 26 iunie - colectare cereri;

29 iunie - 1 iulie - procesare cereri Faza I - prima opțiune;

2 - 6 iulie - procesare cereri Faza a II-a - a doua opțiune;

7 - 8 iulie - procesare cereri Faza a III-a - a treia opțiune.

Pe 9 iulie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

Etapa de ajustări este cuprinsă între 17 și 27 august. În această perioadă se va face înscrierea pe locurile libere, în baza solicitărilor părinților depuse la ISJ/ISMB, a copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape.

În această etapă pot fi înscriși: copiii nerepartizați după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani, copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE, copiii de peste 2 ani ai căror părinți solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniță, potrivit Agerpres.

Pe 28 august vor fi afișate rezultatele și locurile libere după etapa de ajustări.