Tusk reacționează la anunțul lui Trump că retrage trupe din Germania: Pericolul principal pentru noi nu vine de la dușmani externi

Publicat la 20:06 02 Mai 2026 Modificat la 20:06 02 Mai 2026

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat, sâmbătă, după anunţul Pentagonului privind retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, că principalul pericol pentru comunitatea transatlantică vine nu de la duşmani externi, ci din dezintegrarea alianței, relatează Reuters, citată de Agepres.

„Cea mai mare ameninţare pentru comunitatea transatlantică nu sunt duşmanii săi externi, ci dezintegrarea în curs a alianţei noastre. Trebuie să facem cu toţii tot ce este necesar pentru a inversa acest trend dezastruos”, a scris Tusk, sâmbătă, pe Twitter.

Planurile anunţate de Pentagon sunt a doua lovitură dată de SUA Germaniei în acest weekend, după ce Trump a anunţat că va creşte taxele vamale asupra importurilor auto din UE cu 25%, acuzând blocul că nu respectă acordul lor comercial, o decizie care ameninţă coste economia Germaniei miliarde de euro, comentează Reuters.

Germania găzduieşte aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulţi decât oriunde altă țară din Europa.

Oficialul a declarat că reducerea va aduce numărul de militari americani din Europa la nivelurile de dinainte de 2022, înainte ca invazia Rusiei în Ucraina să declanşeze o creştere a numărului de trupe, decisă de preşedintele de atunci, Joe Biden.