Câți soldați americani sunt în Europa în momentul în care Trump a anunțat retragerea unui număr mare din Germania

Publicat la 17:08 02 Mai 2026 Modificat la 17:11 02 Mai 2026

Retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, despre care s-a relatat sâmbătă, ar readuce efectivele armatei americane în Europa aproximativ la nivelul de dinaintea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022. Potrivit datelor Departamentului Apărării, în Germania se aflau 36.436 de militari americani în decembrie anul trecut — al doilea cel mai mare contingent după cel din Japonia, informează CNN.

Pentagonul nu a precizat dacă trupele vor reveni în SUA sau vor fi redislocate în alte zone. De asemenea, desfășurarea unui batalion de focuri cu rază lungă, planificată pentru mai târziu în acest an, va fi anulată, ceea ce privează Germania de o capacitate importantă de rachete.

Fostul președinte Joe Biden a aprobat, în februarie 2022, trimiterea a 7.000 de militari suplimentari în Germania, la câteva zile după ce Rusia a invadat Ucraina.

Prezența militară americană în Germania a atins un vârf în timpul Războiului Rece, când aproximativ 250.000 de soldați erau staționați în Germania de Vest.

Alte țări europene care găzduiesc contingente importante de militari americani sunt Italia, cu peste 12.000, și Regatul Unit, cu puțin peste 10.000.

În Spania sunt aproape 4.000 de militari americani, însă Donald Trump a amenințat că îi va retrage din cauza refuzului guvernului spaniol de a permite folosirea bazelor pentru războiul cu Iranul.

Dincolo de rolul esențial din perioada Războiului Rece, instalațiile americane din Europa au fost folosite în numeroase crize din Orientul Mijlociu.

Țările europene găzduiesc forțe americane în mai multe baze aeriene și navale importante, inclusiv baza aeriană Ramstein din Germania, RAF Lakenheath și RAF Mildenhall din Regatul Unit, Aviano în Italia și Lajes Field în Azorele portugheze.

Cartierele generale ale Comandamentului European al SUA și Comandamentului pentru Africa sunt la Stuttgart, în Germania, iar Marina SUA operează două instalații importante în Napoli și Sigonella, în Italia.

Numărul total al forțelor americane în Europa

Statele Unite au aproximativ 68.000 de militari activi permanenți repartizați la baze din Europa, potrivit datelor din decembrie. Această cifră nu include forțele rotaționale trimise pentru misiuni de desfășurare și exerciții.

Militarii sunt dislocați în circa 50 de baze, dintre care 31 permanente, în mai mult de zece țări europene, conform datelor din martie 2024.

Germania și Italia găzduiesc atât cartierele generale, cât și cele mai numeroase efective, urmate de Regatul Unit.

Germania: 36.436 de militari și cea mai mare bază americană din Europa, baza aeriană Ramstein.

Italia: 12.662 de militari la Vicenza, Aviano, Napoli și în Sicilia, inclusiv unități ale armatei terestre, marinei și forțelor aeriene.

Regatul Unit: 10.156 de militari în trei baze, în principal personal al forțelor aeriene.

Spania: 3.814 militari, în principal în baze navale și aeriene din apropierea Strâmtorii Gibraltar.

Polonia: 369 de militari permanenți, plus 10.000 de militari rotaționali finanțați prin Inițiativa Europeană de Descurajare, în patru baze.

România: 153 de militari permanenți, plus forțe rotaționale, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

Ungaria: 77 de militari permanenți, plus forțe rotaționale, în două baze, Kecskemét și baza aeriană Pápa.

Trump, supărat pe Merz

Trump a luat în calcul reducerile de personal la începutul acestei săptămâni, după ce cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că SUA sunt „umilite” de Iran.

În timpul vizitei sale la o școală din centrul Germaniei, luni, Merz i-a acuzat pe oficialii americani că intră într-un război fără o strategie clară, spunând că „întreaga afacere este, ca să spunem așa, prost gândită”.

„Iranienii sunt evident foarte pricepuți la negociere sau, mai degrabă, foarte pricepuți la a nu negocia, lăsându-i pe americani să călătorească la Islamabad și apoi să plece din nou fără niciun rezultat”, a spus Merz. „O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de acești așa-numiți Gardieni Revoluționari. Așa că sper ca acest lucru să se termine cât mai repede posibil.”

Marți, Trump a declarat că Merz „nu știe despre ce vorbește” despre Iran, iar a doua zi a anunțat că SUA „studiază și analizează” o posibilă reducere a numărului de trupe.

Înainte de amenințarea lui Trump de a retrage o parte din trupele din Germania, Merz a declarat că relația sa cu președintele american rămâne „bună”.