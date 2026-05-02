MApN: Programul SAFE este „o șansă de a recupera decalajele” în dotarea armatei. „Va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani”

2 minute de citit Publicat la 22:04 02 Mai 2026 Modificat la 22:04 02 Mai 2026

Primul pachet de achiziții din SAFE include 6 programe și prevede achiziția de mașini de luptă ale infanteriei. Sursa foto: MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis, sâmbătă seara, că programul „SAFE reprezintă „o şansă de a recupera din decalaje” şi de a dota România cu „sisteme eficiente de luptă”. „Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani. Avem nevoie de SAFE. Noi toţi!”, au scris oficialii, pe pagina de Facebook a ministerului.

„SAFE este un răspuns strategic al Uniunii Europene pentru întărirea apărării întregului continent. Ministerul Apărării Naţionale are în derulare 21 de proiecte de înzestrare cu tehnică modernă, care pot fi implementate până în 2030.

Una din cele mai mari provocări pe care o vedem zilnic pe front şi la graniţele noastre este ameninţarea dronelor. Programul SAFE reprezintă o şansă de a recupera din decalaje si de a ne dota cu sisteme eficiente de luptă”, se arată în postare.

De asemenea, potrivit MApN, opt din cele 15 mari proiecte din programul SAFE, aprobate de Parlament, sunt dedicate sistemelor antidronă şi radarelor de ultimă generaţie, în contextul în care una din cele mai mari provocări pe front şi la graniţele ţării noastre este „ameninţarea dronelor”.

Prin intermediul acestui program, România investește în sisteme moderne de apărare, au mai transmis reprezentanții ministerului.

„Investim în sisteme capabile să detecteze, să bruieze şi să neutralizeze dronele care încalcă spaţiul aerian naţional. Vorbim despre tehnologie care protejează cetăţenii.

Ce câştigăm prin acest program? Viteză - achiziţii comune mai rapide alături de aliaţii noştri; tehnologie - acces facil la tehnică modernă, arme de asalt, nave de patrulare, elicoptere, radare, maşini de luptă şi rachete. Avem nevoie de capabilităţi care să descurajeze, pentru armată, pentru militari, pentru cei care apără ţara.

Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani. Avem nevoie de SAFE. Noi toţi!”, se mai precizează în postare.

Programul SAFE a stârnit controverse între actualul premier și fostul șef al Guvernului, Marcel Ciolacu.

Prezent vineri, la Suceava, Ilie Bolojan a fost chestionat în legătură cu cine a decis ca cinci miliarde de euro din proiectele din SAFE să meargă către o firmă din Germania.

"În mandatul lui Ciolacu s-a decis schema de gestionare din SAFE. La data aceea, Cancelaria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al achiziţiilor. Să-i întrebaţi pe ei cine a propus asta", a răspuns premierul.

Ulterior, fostul premier PSD Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, a reacționat la declarația făcută vineri de premierul Ilie Bolojan. Acesta a declarat că „Bolojan e disperat și minte”.

"Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare că „în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și votat schema de gestionare a programului SAFE”.

Singurul element care s-a petrecut înaintea mandatului Bolojan este Regulamentul (UE) 2025/1106, adoptat de Consiliul UE pe 27 mai 2025, dar acesta este un act european, nu o „schemă românească de gestionare”!

Deci, schema n-a fost stabilită „în mandatul Ciolacu”, ci prin ordonanță de urgență a guvernului Bolojan, pe 20 noiembrie 2025! ”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, pe pagina sa de Facebook.