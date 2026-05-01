Ciolacu susține că decizia pentru contractele SAFE a fost luată de Guvernul Bolojan, nu de el. Replică la declarațiile premierului

3 minute de citit Publicat la 23:14 01 Mai 2026 Modificat la 23:19 01 Mai 2026

Marcel Ciolacu spun că ce face Ilie Bolojan e "trădare de țară". Foto: Hepta

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, a reacționat la declarația făcută vineri de premierul Ilie Bolojan în controversa publică legată de gestionarea finanțării prin programul european de înarmare SAFE.

Șase din cele 15 contracte aferente programului merg către compania germană Rheinmetall. Aceasta ar urma să încaseze peste 5,6 miliarde de euro din cele aproape 17 miliare alocate țării noastre.

Prezent joi la Antena 3 CNN, liderul PSD Sorin Grindeanu a acuzat Guvernul Bolojan de lipsă de transparență şi a dat de înțeles că deciziile privind contractele din SAFE au fost luate de Mihai Jurca, șeful Cancelariei premierului.

Prezent vineri, la Suceava, Ilie Bolojan a fost chestionat în legătură cu acest cu acest subiect.

"În mandatul lui Ciolacu s-a decis schema de gestionare din SAFE. La data aceea, Cancelaria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al achiziţiilor. Să-i întrebaţi pe ei cine a propus asta", a răspuns premierul.

Ciolacu, după ce a fost acuzat de premier: Bolojan e disperat și minte

"Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile și minte cu nerușinare că „în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit și votat schema de gestionare a programului SAFE”.

Documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA:

Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al programului SAFE s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 - sub guvernul Bolojan, NU sub guvernul Ciolacu!

Decizia Prim-Ministrului nr. 524/21 noiembrie 2025 - care numește nominal componența grupului de lucru interinstituțional - este semnată de Ilie Bolojan, NU de Marcel Ciolacu.

Senatul a votat OUG 62/2025 pe 17 decembrie 2025, deci „votul” pe care Bolojan îl invocă a fost dat de Parlament în guvernarea sa.

Legea 4/2026 care finalizează cadrul juridic a fost promulgată în 2026, sub guvernul Bolojan.

Singurul element care s-a petrecut înaintea mandatului Bolojan este Regulamentul (UE) 2025/1106, adoptat de Consiliul UE pe 27 mai 2025, dar acesta este un act european, nu o „schemă românească de gestionare”!

Deci, schema n-a fost stabilită „în mandatul Ciolacu”, ci prin ordonanță de urgență a guvernului Bolojan, pe 20 noiembrie 2025!

Iar Ilie Bolojan a semnat personal, Decizia 524/2025 pentru numirea grupului de lucru, plin de acoliții săi!

Mihai Jurca - șeful Cancelariei Prim-Ministrului, PREȘEDINTELE grupului (om politic, nu specialist în apărare)

Mihnea-Claudiu Drumea - secretar de stat la Cancelarie (PNL)

Andrei-Răzvan Lupu - consilier de stat la Cancelarie (USR)

Radu Burnete - consilier prezidențial

Reprezentanți ai MApN, MAI, MAE, MEDAT, Ministerul Finanțelor, SRI - în poziție subordonată, nu de decizie politică finală.

Este o structură politică, condusă de un politruc de la Oradea, pus șef al Cancelariei ca să conducă un program de înzestrare militară de 16 miliarde euro! NU de specialiști MApN, cum ar fi normal într-un stat NATO!!!

Marcel Ciolacu: Abia asta este trădare de țară

De aceea s-a ajuns ca nimeni să nu știe cine a stabilit ca prețul și ca termenul să cântărească 100% în decizie!

În niciunul dintre actele normative votate de Parlament nu există grila de criterii completă.

De aceea, când Bolojan vinde public „minim 50% producție în România”, el încearcă să coafeze zadarnic o realitate care produce un monstru - concentrarea masivă pe un singur producător străin: 5,69 miliarde euro = 68,3% din pachet către un uriaș grup industrial german, ce primește 7 din 15 contracte.

Abia asta este cu adevărat trădare de țară!

Ce știe însă și nu spune Bolojan este că singura investiție locală în apărare, fabrica de pulberi care va fi deschisă în România cu finanțare de la Comisia Europeană, este un proiect realizat de mine, împreună cu ministrul Economiei, Radu Oprea.

Așa cum achiziția de către România a Portului Giurgulești este rezultatul negocierilor purtate de Ciolacu și Grindeanu.

Marcel Ciolacu: Din 5 mai, Bolojan devine amintirea unui nefericit accident politic

Prea-cinstitul Bolojan minte și atunci când se laudă cu munca altuia, minte și atunci când vrea să arunce pe alții vina actelor semnate cu mâna lui în cazul SAFE. Așa cum a mințit și cu deficitul, cum a mințit și cu inflația.

Din fericire, nu mai are multe zile în care să-i mai poată minți pe români.

Din 5 mai, el devine doar amintirea unui nefericit accident politic, unul cu multe milioane de români victime nevinovate!", a scris Ciolacu pe Facebook.