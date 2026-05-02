În Woven City roboții împart străzile cu oamenii: Cum arată și unde este orașul viitorului interconectat, unde viața reală pare SF

2 minute de citit Publicat la 13:20 02 Mai 2026 Modificat la 13:20 02 Mai 2026

Woven City, orașul din Japonia unde oamenii trăiesc printre roboți. Sursa foto: Hepta

Un nou oraș experimental, aflat în apropierea Muntelui Fuji, este dezvoltat în Japonia ca un teren de testare la scară largă pentru robotică, inteligență artificială și transport autonom, cu emisii zero, în viața de zi cu zi. Dezvoltatorii spun că scopul Woven City este de a colecta date din lumea reală despre modul în care oamenii și mașinile interacționează, contribuind la îmbunătățirea siguranței și la conturarea viitoarelor reglementări, potrivit Euronews.

Așezarea, care în prezent se întinde pe aproximativ 47.000 de metri pătrați, este deja parțial locuită, primii rezidenți deplasându-se pe străzi împărțite cu vehicule autonome, roboți de livrare și sisteme bazate pe inteligență artificială.

„Woven City” (n.r. Orașul împletit/ Orașul interconectat) este dezvoltat de Toyota și poartă acest nume ca o referire la originile companiei japoneze în fabricarea războaielor de țesut textile.

„Woven City își propune să integreze mobilitatea din perspectiva infrastructurii sociale. Procedând astfel, încercăm să creăm o valoare mai mare”, a declarat Daisuke Toyoda, vicepreședinte senior al Woven by Toyota, în timpul unui tur media al sitului.

„Prin utilizarea unor elemente precum datele despre oameni și fluxul pietonal, și conectarea acestora cu vehiculele, ne propunem să creăm o societate a mobilității mai sigură și mai securizată. Nu doar pentru cei care circulă cu mașina, ci și pentru pietoni - vrem să oferim siguranță și liniște tuturor celor de aici”, a adăugat el.

„Oamenii obișnuiți acționează ca niște piloți de test”

Aproximativ 100 de rezidenți, așa-numiții „țesători” („weavers”), locuiesc deja în prima fază a orașului, existând planuri pentru până la 2.000 de persoane după finalizarea completă.

Experții spun că barierele de reglementare din Japonia fac testarea în condiții reale a sistemelor autonome pe drumurile publice deosebit de dificilă, ceea ce face ca un mediu controlat, de tip „oraș”, să fie extrem de valoros.

„Acesta nu este un loc unde, atunci când vrei să desfășori un test în teren, ți se spune că nu poți pentru că nu există dovezi”, a spus Toyoda.

„Aici putem încerca diverse lucruri și mai întâi să demonstrăm că sunt sigure și funcționale. Apoi, pe baza acestor dovezi, sperăm să ajutăm guvernele să îmbunătățească reglementările.”

Rezidenții interacționează deja cu prototipuri de roboți domestici, sisteme logistice autonome și servicii de mobilitate care funcționează sub oraș, prin pasaje subterane. La suprafață, experimentele variază de la sisteme de siguranță bazate pe inteligență artificială până la taxiuri zburătoare simulate.

Rezidenții devin, practic, parte a procesului de testare, a declarat expertul auto Shinya Yamamoto.

„Oamenii obișnuiți acționează ca niște piloți de test pentru un producător auto - pot încerca diverse lucruri pe care doresc să le facă în cadrul orașului, într-un mediu real. Apoi pot transmite direct producătorilor dacă acele lucruri sunt cu adevărat utile pentru societate sau pentru ei înșiși”, a spus acesta.

Investiții în dezvoltarea orașului estimate la 10 miliarde de dolari

La finalizare, întregul sit se va extinde la aproximativ 294.000 de metri pătrați și se estimează că va costa aproximativ 10 miliarde de dolari (8,5 miliarde de euro).

„Ca un teren de testare aflat într-o evoluție continuă, Woven City nu va fi niciodată cu adevărat finalizat. Intenționăm să continuăm extinderea dimensiunii și a capacităților Woven City, în vederea urmăririi constante a îmbunătățirii bunăstării pentru toți.”, se arată pe site-ul proiectului.



