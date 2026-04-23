Inginerii au dezvoltat un robot capabil să-i învingă pe jucătorii de elită la tenis de masă

Robotul a fost dezvoltat de compania Sony / sursă video: Captură video X

Inginerii au dezvoltat un robot capabil să-i învingă pe unii dintre cei mai buni jucători de tenis din lume. Denumit Ace, acesta este dotat cu funcții care îi permit mișcări rapide și precise, precum și cu nouă camere video amplasate în jurul mesei. De asemenea, el a fost antrenat folosind învățarea prin consolidare.

Robotul a fost dezvoltat de compania Sony și a fost testat deja să joace împotriva unor sportivi profesioniști pe un teren de dimensiuni olimpice construit special la sediul Sony din Tokyo.

Ace a câștigat trei din cinci meciuri. Aceasta reprezintă una dintre cele mai puternice demonstrații din lumea reală de până acum ale unui robot care atinge un nivel înalt de joc într-un sport rapid și interactiv, potrivit Science Alert.

Experții îl descriu ca pe o descoperire destul de importantă în domeniul roboticii, deoarece reprezintă un sistem care combină senzori de mare viteză, luarea deciziilor bazată pe inteligență artificială și controlul robotic pentru a concura cu jucători umani în condiții reale - ceea ce îl face să reacționeze instantaneu în timp real.

„Această cercetare a demonstrat că un robot autonom poate, de fapt, să câștige într-un sport competitiv, egalând sau depășind timpul de reacție și procesul decizional al oamenilor într-un spațiu fizic”, spune roboticianul Peter Dürr, director al Sony AI în Zürich și șef de proiect pentru Ace.

„Nu există nicio modalitate de a programa un robot manual pentru a juca tenis de masă. Trebuie să învețe din experiență”, a mai adăugat acesta.

Designul său este alcătuit din trei părți principale. Prima este sistemul său de percepție, care îi permite să vadă și să urmărească mingea.

Un element esențial este capacitatea de a detecta efectul de rotație al mingii (spin), care influențează traiectoria și felul în care aceasta ricoșează.

A doua componentă majoră este un „creier” AI antrenat folosind învățarea prin consolidare. Concret, robotul învață să joace din experiență, nu din instrucțiuni predefinite.

A treia componentă este reprezentată de un hardware robotic de mare viteză: un braț robotic cu opt articulații, extrem de agil, care poate executa cu precizie și viteză deciziile privind locul și modul de plasare a rachetei.

Ace a jucat deja împotriva a șapte jucători umani, cinci dintre aceștia practică sportul de mai bine de un deceniu și se antrenează intens și constant.

Sony susține că este pentru prima dată când un robot ajunge la nivelul unui jucător expert în tenis.