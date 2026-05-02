Cum arată garsoniera de 10 metri pătrați care se vinde cu 115.000 de euro în Florența. Baia are doar un metru pătrat

Publicat la 15:21 02 Mai 2026 Modificat la 15:24 02 Mai 2026

O garsonieră de 10 metri pătrați se vinde cu 115.000 de euro în Florența FOTO: immobiliare.it

Piața imobiliară din Florența, Italia, continuă să surprindă prin oferte neobișnuite și prețuri greu de justificat. Un nou anunț publicat recent a atras atenția opiniei publice: o locuință de doar 10 metri pătrați este scoasă la vânzare pentru suma de 115.000 de euro.

Imobilul este situat pe via della Condotta, la câțiva pași de celebrul Palazzo Vecchio, într-una dintre cele mai căutate zone ale orașului. Potrivit descrierii oferite de agenția imobiliară, este vorba despre un „mini-apartament încântător”, potrivit atât ca locuință, cât și ca investiție pentru închiriere, relatează Corriere Adriatico.

› Vezi galeria foto ‹

În realitate, spațiul este extrem de limitat. Suprafața totală de aproximativ 10 metri pătrați scade la doar 8 metri pătrați utili. Locuința este dispusă pe două niveluri, conectate printr-o scară în spirală foarte îngustă. La parter se află o chicinetă dotată cu plită cu inducție și un frigider de tip minibar, într-un spațiu în care ușa de la intrare ajunge aproape să atingă chiuveta la fiecare deschidere.

La etaj este amenajată zona de dormit, unde încape un singur pat, alături de o baie de dimensiuni minime, separată prin pereți de sticlă. Toate obiectele sanitare sunt concentrate într-un spațiu de aproximativ un metru pătrat.

Deși dimensiunile sunt mai mici decât cele ale unui loc de parcare obișnuit, proprietarul susține că imobilul este înregistrat legal ca locuință, fiind rezultatul unei compartimentări autorizate.

Cu toate acestea, utilizarea apartamentului este limitată de reglementările locale. Poate fi închiriat pe termen lung, dar nu poate fi folosit pentru închirieri turistice de tip Airbnb, întrucât legislația impune o suprafață minimă de 28 de metri pătrați pentru astfel de activități.

Cazul readuce în discuție problema prețurilor ridicate de pe piața imobiliară și condițiile de locuire din centrele istorice italiene, unde cererea ridicată și spațiul limitat generează situații din ce în ce mai controversate.