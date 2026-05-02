Președinții republicani ai comisiilor de apărare din Congresul SUA condamnă decizia lui Trump de a retrage trupe din Germania

1 minut de citit Publicat la 20:31 02 Mai 2026 Modificat la 20:31 02 Mai 2026

Trump a decis să se răzbune pe Merz pentru remarcile acestuia de săptămâna trecută prin retragerea militarilor americani. Foto: Getty Images

Președinții republicani ai comisiilor pentru forțele armate din Camera Reprezentanților și Senat au transmis, sâmbătă, într-o declarație, că sunt „foarte îngrijorați” de decizia Pentagonului de a retrage 5.000 de militari din Germania, relatează CNN.

„Germania a răspuns apelului președintelui Trump pentru o împărțire mai echitabilă a responsabilităților, crescând semnificativ cheltuielile de apărare și oferind acces deplin, găzduire de baze și drepturi de survol pentru forțele americane în sprijinul Operațiunii Epic Fury”, au declarat senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers.

Declarația vine după ce Pentagonul a anunțat, vineri, că SUA vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania în următorul an, după ce președintele Donald Trump l-a criticat dur pe cancelarul german pentru poziția sa față de războiul SUA cu Iranul.

Cei doi președinți de comisii au cerut Pentagonului să mențină prezența militară americană în Europa prin redislocarea trupelor către est, unde aliații „au făcut investiții substanțiale pentru a găzdui forțe americane, consolidând în același timp linia de front a NATO pentru a descuraja izbucnirea unui conflict mult mai costisitor”.

Senatorul din Mississippi și reprezentantul din Alabama au subliniat că „orice schimbare semnificativă a dispozitivului militar american în Europa necesită un proces deliberativ și o coordonare strânsă cu Congresul și cu aliații noștri” și că se așteaptă ca Pentagonul să consulte comisiile de supraveghere în legătură cu această decizie.