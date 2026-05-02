Panică în Olanda: Prințesele Amalia și Alexia ar fi fost vizate de un complot sinistru. Descoperirea infiorătoare făcută de poliție

Publicat la 14:38 02 Mai 2026

Prințesa Catharina-Amalia, Regina Maxima și prințesa Alexia FOTO: Getty Images

Viitoarea regină a Țărilor de Jos, Catharina-Amalia, și sora ei mai mică, prințesa Alexia, au fost vizate de un presupus complot în scopul uciderii lor, pus la cale de un extremist de extremă dreaptă. Autoritățile au reușit să dejoace planul înainte ca acesta să fie dus la îndeplinire.

Un bărbat în vârstă de 33 de ani urmează să fie prezentat în fața instanței săptămâna viitoare, fiind suspectat că, în luna februarie, ar fi plănuit să le facă rău celor două prințese. Catharina-Amalia, în vârstă de 22 de ani, fiica regelui Willem-Alexander și a reginei Maxima, este moștenitoarea tronului, în timp ce Alexia, 20 de ani, ocupă a doua poziție în linia de succesiune.

Suspectul a fost reținut la Haga. Potrivit anchetatorilor, asupra sa au fost găsite două topoare gravate cu numele „Alexia” și „Mossad”, dar și sloganul „Sieg Heil”, asociat propagandei naziste. De asemenea, autoritățile au descoperit un bilet scris de mână pe care apăreau cuvintele „Amalia”, „Alexia” și „baie de sânge”, potrivit New York Post.

Parchetul din Haga nu a făcut publice alte detalii, nici identitatea suspectului, invocând legislația strictă privind protecția datelor. Nici motivul din spatele planului și al mesajelor descoperite nu a fost clarificat până în acest moment.

O primă audiere procedurală este programată pentru luni.

Cazul a devenit public în contextul aparițiilor oficiale ale familiei regale cu ocazia Zilei Regelui, sărbătorită pe 27 aprilie în orașul fortificat Dokkum, unde Amalia și Alexia au participat la evenimente.

Nu este prima dată când prințesa Amalia devine ținta unor amenințări grave. În ultimii ani, autoritățile olandeze au investigat mai multe comploturi, inclusiv o posibilă tentativă de răpire pusă la cale de grupări criminale, care îl viza și pe fostul premier Mark Rutte, în prezent secretar general al NATO.

În 2022, serviciile de securitate au interceptat comunicații între membri ai unor rețele infracționale, în care erau menționate planuri legate de Amalia și Rutte. Ca urmare a acestor riscuri, regina Maxima a decis retragerea fiicei sale din căminul studențesc din Amsterdam, la doar o lună după începerea studiilor universitare.

La acea vreme, Amalia, în vârstă de 18 ani, studia politică și economie la Universitatea din Amsterdam și încerca să ducă o viață cât mai apropiată de normal. Amenințările au obligat-o însă să revină la palatul regal și să își limiteze drastic aparițiile publice.

„Are consecințe enorme asupra vieții ei. Înseamnă că nu poate locui în Amsterdam și, practic, nu poate ieși din casă”, declara atunci regina Maxima.

Anchetatorii suspectau că în spatele acelor amenințări s-ar fi aflat o grupare criminală de origine marocană, cunoscută sub numele de „Mocro Mafia”.

În ciuda acestor riscuri, Amalia a încercat anterior să își construiască un parcurs independent. Ea a refuzat o indemnizație anuală de 1,5 milioane de euro oferită de stat, motivând că nu consideră justificată suma în lipsa unor responsabilități concrete.

„Nu mă simt confortabil să primesc această sumă atât timp cât nu ofer suficient în schimb, iar alți studenți au condiții mult mai dificile”, îi scria ea lui Mark Rutte în 2021.

Amenințările la adresa ei au început încă din adolescență. La 16 ani, prințesa a fost vizată de mesaje pe Instagram din partea unui bărbat care o amenința cu violul și cu uciderea unei prietene. Acesta a fost ulterior condamnat, primind o pedeapsă de trei luni de închisoare și tratament obligatoriu, după ce procurorii solicitaseră o sancțiune mai severă.