A fost arestat suspectul care a pus otravă pentru șobolani în borcanele cu hrană pentru bebeluși. Ce a anunțat poliția despre el

1 minut de citit Publicat la 21:25 02 Mai 2026 Modificat la 21:25 02 Mai 2026

Poliția austriacă a anunțat, sâmbătă, că a arestat un suspect în vârstă de 39 de ani în cazul borcanelor cu hrană pentru bebeluși în care a fost pusă otravă pentru șobolani, transmite Reuters.

Cinci borcane ale brandului german HiPP, otrăvite cu raticide, au fost recuperate în siguranță, luna trecută, în Austria, Republica Cehă și Slovacia, înainte de a ajunge la consumatori, după cum a anunțat poliția germană la momentul respectiv.

Un al șaselea borcan, despre care se crede că se a fost distribuit în Austria, încă nu a fost recuperat.

"Astăzi am reușit să arestăm un suspect, un bărbat în vârstă de 39 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din statul austriac Burgenland, unde a fost găsit un borcan otrăvit.

Oficialul a refuzat să ofere mai multe detalii, pe considerentul că ancheta este în desfășurare.

Publicația Kronen Zeitung a relatat că suspectul a fost arestat în statul Salzburg, care se învecinează cu Germania.

Compania vizată a "ratat" termenul-limită fixat de șantajist pentru că nu și-a verificat mail-ul

Acest caz a început ca o tentativă de extorcare, înainte de a se transforma într-o urgență publică.

Ziarul austriac Die Presse a scris că un e-mail prin care HiPP era notificată despre otrăvirea a șase borcane a fost primit în martie pe un cont de mail al companiei.

Autorul cerea două milioane de euro în termen de șase zile, avertizând că, în caz contrar, câte două borcane cu hrană pentru copii, otrăvite, vor fi plasate în supermarketuri în Austria, Cehia și Slovacia.

Compania nu a remarcat mesajul decât la două săptămâni după termenul limită.

Ulterior, HiPP a precizat că adresa de mail era una de grup, care nu este verificată "prea des".