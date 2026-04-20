A fost elucidat misterul borcanelor cu hrană pentru copii, otrăvite cu raticide și găsite în supermarketuri din trei țări UE

1 minut de citit Publicat la 21:15 20 Apr 2026 Modificat la 21:15 20 Apr 2026

Borcane cu hrană pentru copii ale brandului HiPP. Presa austriacă a scris că o persoană a cerut companiei 2 milioane de euro, urmând să otrăvească borcanele în caz contrar. Foto: Profimedia Images

Borcanele cu hrană pentru copii ale brandului HiPP, contaminate în mod deliberat cu otravă de șobolani și găsite în Austria, Cehia și Slovacia, sunt parte a unei încercări de a șantaja producătorul, au anunțat luni compania HiPP și Poliția din Germania, conform Agerpres, care citează Reuters.

Agenția internațională de știri notează este posibil ca unul dintre borcanele otrăvite să nu fi fost încă găsit.

Cinci borcane "manipulate" ale mărcii germane HiPP au fost recuperate în siguranță în Austria, Cehia și Slovacia, înainte de a fi consumate, a precizat poliția din Ingolstadt într-un comunicat.

Producătorul german anunțase vineri că, din motive de siguranță, un întreg sortiment de borcane HiPP cu hrană pentru copii a fost rechemat din peste 1.000 de supermarketuri SPAR din Austria.

Însă unul dintre borcanele contaminate ar putea fi încă în circulație în Austria, au avertizat autoritățile.

Presa austriacă: Șantajistul a cerut două milioane de euro

Poliția austriacă a anunțat sâmbătă că un borcan cu hrană pentru copii a fost testat pozitiv la otrava de șobolani.

"HiPP este victima unei încercări de extorcare", a precizat într-un comunicat această companie, adăugând că șantajistul a trimis un mesaj managementului.

În mesaj, șantajistul a atenționat că borcanele au fost otrăvite, dar nu a precizat cu ce otravă.

"Poliția din Ingolstadt efectuează o anchetă, sub supravegherea Procuraturii, în legătură cu persoane necunoscute, sub suspiciunea unei tentative de extorcare îndreptate împotriva producătorului de hrană pentru copii HiPP", a comunicat instituția citată.

Publicația austriacă Die Presse a scris, luni, că un email a fost trimis către HiPP în data de 27 martie.

Mesajul a dat companiei germane un ultimatum până în 2 aprilie pentru a plăti două milioane de euro, urmând ca în caz contrar câte două borcane cu hrană pentru copii să fie otrăvite în fiecare dintre cele trei supermarketuri vizate în Austria, Cehia și Slovacia.