Un bărbat care și-a scos câinele la plimbare în pădure a descoperit ceva complet neașteptat. Are o vechime de 3.400 de ani

3 minute de citit Publicat la 13:27 02 Mai 2026 Modificat la 13:27 02 Mai 2026

FOTO: Getty Images

Un bărbat care a ieșit să-și plimbe câinele a descoperit capul unui topor vechi de 3.400 de ani, într-o pădure antică din Anglia, din apropierea casei lui.

Cercetătorii cred că toporul datează din perioada 1400 î.e.n. – 1275 î.e.n. și este o relicvă din Epoca Bronzului, când oamenii au început să prelucreze metalul, potrivit Smithsonian Magazine.

John Smith și câinele lui ieșiseră la o plimbare prin pădure, iar patrupedul își făcea obișnuitul „antrenament” alergând după bețe și veverițe. Însă, înainte ca excursia să se încheie, au găsit ceva mult mai interesant: un cap de topor care probabil datează de acum 3.400 de ani.

Smith a observat obiectul în timp ce se plimba în Pădurea Dean, după cum a declarat pentru BBC News, jurnalistei Tess de la Mare.

„Câinele meu a fugit și scormonea prin jur, așa că m-am dus să-l iau și, când m-am uitat în jos printre rădăcini, am văzut capul de topor - strălucea într-un verde superb”, spune Smith. „Era pur și simplu înțepenit într-una dintre găuri, așa că l-am scos și acolo era”.

El l-a predat organizației Forestry England, care a apelat la Cotswold Archaeology pentru sprijin în identificare și conservare. Capul de topor se află acum la Dean Heritage Centre pentru documentare și conservare.

Conservatorii cred că toporul datează din perioada 1400 î.e.n. – 1275 î.e.n., pentru că este realizat din bronz - un amestec de cupru și staniu - și este un topor specific acelei epoci.

Leoni Dawson, ranger comunitar în cadrul Forestry England, spune că acest obiect poate oferi o perspectivă valoroasă asupra vieții și uneltelor din Epoca Bronzului.

„Este incredibil să ne gândim că unelte ca aceasta au supraviețuit mii de ani, ascunse sub picioarele noastre”, a declarat Dawson. „Descoperiri ca aceasta ne ajută să ne conectăm cu oamenii care au trăit și au lucrat în aceste peisaje cu mult înaintea noastră”.

Epoca Bronzului a durat între 2300 î.e.n. și 800 î.e.n. și a fost marcată în Marea Britanie de introducerea bronzului în confecționarea uneltelor, în jurul anului 2200 î.e.n. Topoarele de tipul celui recent descoperit erau caracteristice acestei perioade, având o buclă pe capul toporului prin care trecea o sfoară pentru a fixa piesa metalică de un mâner din lemn. Acestea erau realizate prin turnarea metalului topit în matrițe din două părți, mai sofisticate decât matrițele simple din piatră folosite anterior.

Oamenii din Epoca Bronzului foloseau topoarele pentru activități precum tranșarea animalelor, prelucrarea lemnului și chiar pentru a indica statutul social. Unele morminte conțin topoare ca bunuri funerare valoroase.

Pădurea Dean din sud-vestul Angliei, unde a fost găsit toporul, a fost locuită de oameni încă din Epoca de Piatră. Zona este una dintre pădurile antice ale Angliei, fiind considerată astfel întrucât a rămas împădurită continuu din anul 1600 e.n.

În Epoca Bronzului, oamenii din acea regiune defrișau copaci pentru a face loc agriculturii și locuințelor, dar și pentru a construi monumente ritualice. În 2019, arheologii au descoperit în pădure un tumul circular (ring cairn) datând din perioada 2500 î.e.n. – 1500 î.e.n. Acesta are un diametru de aproximativ 24 de metri și include mici pietre verticale.

„Nimeni nu știe exact la ce erau folosite. Unele au fost găsite în legătură cu înmormântări, iar adesea există urme de cărbune în astfel de locuri, sugerând ritualuri care implicau focul”, a declarat arheologul Jon Hoyle pentru BBC News.

Contextul descoperirii noului cap de topor ar putea fi la fel de important ca artefactul în sine, după cum a spus Matt Seaver, curator adjunct al Antichităților Irlandeze la Muzeul Național al Irlandei, pentru RTÉ News în 2024, când două topoare din Epoca Bronzului au fost trimise anonim muzeului.

„Un obiect, luat separat, este valoros într-un anumit sens, dar un obiect în contextul său ne spune ceva despre unde și de ce erau folosite aceste obiecte”, a spus Seaver. „Ceea ce le dădea sens era locul în care erau plasate în peisaj”.