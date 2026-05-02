Péter Magyar îl propune pe cumnatul său pentru funcția de ministru al Justiției. Cum explică alegerea controversată

Publicat la 13:23 02 Mai 2026 Modificat la 13:40 02 Mai 2026

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat componența noului său cabinet, însă o anumită nominalizare a ridicat deja semne de întrebare: alegerea cumnatului său pentru portofoliul Justiției. Magyar a ieșit rapid public să-și apere decizia, insistând că numirea se bazează exclusiv pe competență, în contextul în care guvernul său se pregătește să preia puterea.

Márton Melléthei-Barna, avocat și colaborator de cursă lungă al lui Magyar, a fost prezentat joi drept viitorul ministru al Justiției. Acesta este căsătorit cu sora viitorului premier, Anna Ilona Melléthei-Barna, scrie Tvpworld.

Propunerea a atras imediat critici, având în vedere că Péter Magyar - care a pus capăt celor 16 ani de regim Viktor Orbán printr-o victorie zdrobitoare luna trecută - și-a construit întreaga campanie pe promisiunea de a stârpi corupția și de a reda credibilitatea instituțiilor statului.

În timpul guvernării Fidesz, partidul lui Orbán a fost acuzat constant că și-a împânzit instituțiile-cheie și sistemul judiciar cu loialiști, fapt ce a dus la blocarea miliardelor de euro din fonduri europene. Acum, Magyar se vede nevoit să explice de ce prima sa mare numire la Justiție vizează un membru al familiei.

Într-un mesaj video postat pe Facebook, viitorul premier a argumentat că alegerea sa nu are nicio legătură cu nepotismul:

„Decizia mea s-a bazat pe competența lui și pe angajamentul său față de statul de drept. Nu a fost un calcul politic, ci o întrebare despre cine poate reprezenta programul unei Ungarii funcționale și umane cu cea mai mare expertiză și o integritate de nezdruncinat”, a explicat Magyar.

Liderul partidului de centru-dreapta Tisza a descris curățarea sistemului juridic drept o „sarcină istorică”. El a subliniat că a avut nevoie de un om în care să aibă încredere totală că poate face față provocărilor uriașe din instituțiile maghiare.

Totuși, Magyar a admis că gradul de rudenie a reprezentat „o dilemă serioasă”, iar criticile publicului sunt „de înțeles”. Pentru a tăia orice suspiciune de conflict de interese, acesta a anunțat o măsură radicală în familie: sora sa, care este judecător cu experiență, își va suspenda activitatea pe toată durata mandatului soțului ei la minister, dar și pe perioada în care fratele ei va fi prim-ministru.

„Mulți oameni au făcut sacrificii pentru țară în ultimii doi ani. Acum, sora mea face un alt sacrificiu pentru a evita chiar și simpla aparență a unei suprapuneri a puterilor în stat”, a mai adăugat viitorul șef al executivului.

Noul guvern al Ungariei, format din 16 ministere, urmează să fie învestit oficial pe data de 9 mai.