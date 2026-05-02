Antena 3 CNN Externe Péter Magyar îl propune pe cumnatul său pentru funcția de ministru al Justiției. Cum explică alegerea controversată

Péter Magyar îl propune pe cumnatul său pentru funcția de ministru al Justiției. Cum explică alegerea controversată

I.C.
2 minute de citit Publicat la 13:23 02 Mai 2026 Modificat la 13:40 02 Mai 2026
Péter Magyar îl propune pe cumnatul său pentru funcția de ministru al Justiției. Foto: Getty Images

Viitorul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat componența noului său cabinet, însă o anumită nominalizare a ridicat deja semne de întrebare: alegerea cumnatului său pentru portofoliul Justiției. Magyar a ieșit rapid public să-și apere decizia, insistând că numirea se bazează exclusiv pe competență, în contextul în care guvernul său se pregătește să preia puterea.

Márton Melléthei-Barna, avocat și colaborator de cursă lungă al lui Magyar, a fost prezentat joi drept viitorul ministru al Justiției. Acesta este căsătorit cu sora viitorului premier, Anna Ilona Melléthei-Barna, scrie Tvpworld.

Propunerea a atras imediat critici, având în vedere că Péter Magyar - care a pus capăt celor 16 ani de regim Viktor Orbán printr-o victorie zdrobitoare luna trecută - și-a construit întreaga campanie pe promisiunea de a stârpi corupția și de a reda credibilitatea instituțiilor statului.

În timpul guvernării Fidesz, partidul lui Orbán a fost acuzat constant că și-a împânzit instituțiile-cheie și sistemul judiciar cu loialiști, fapt ce a dus la blocarea miliardelor de euro din fonduri europene. Acum, Magyar se vede nevoit să explice de ce prima sa mare numire la Justiție vizează un membru al familiei.

Într-un mesaj video postat pe Facebook, viitorul premier a argumentat că alegerea sa nu are nicio legătură cu nepotismul:

„Decizia mea s-a bazat pe competența lui și pe angajamentul său față de statul de drept. Nu a fost un calcul politic, ci o întrebare despre cine poate reprezenta programul unei Ungarii funcționale și umane cu cea mai mare expertiză și o integritate de nezdruncinat”, a explicat Magyar.

Liderul partidului de centru-dreapta Tisza a descris curățarea sistemului juridic drept o „sarcină istorică”. El a subliniat că a avut nevoie de un om în care să aibă încredere totală că poate face față provocărilor uriașe din instituțiile maghiare.

Totuși, Magyar a admis că gradul de rudenie a reprezentat „o dilemă serioasă”, iar criticile publicului sunt „de înțeles”. Pentru a tăia orice suspiciune de conflict de interese, acesta a anunțat o măsură radicală în familie: sora sa, care este judecător cu experiență, își va suspenda activitatea pe toată durata mandatului soțului ei la minister, dar și pe perioada în care fratele ei va fi prim-ministru.

„Mulți oameni au făcut sacrificii pentru țară în ultimii doi ani. Acum, sora mea face un alt sacrificiu pentru a evita chiar și simpla aparență a unei suprapuneri a puterilor în stat”, a mai adăugat viitorul șef al executivului.

Noul guvern al Ungariei, format din 16 ministere, urmează să fie învestit oficial pe data de 9 mai.

 

Etichete: peter magyar Ungaria budapesta

