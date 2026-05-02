Câţi români au primit pensii speciale în martie 2026. Au fost mai mulţi decât în februarie

2 minute de citit Publicat la 14:16 02 Mai 2026 Modificat la 14:16 02 Mai 2026

Câţi români au primit pensii speciale în martie 2026. Foto: Getty Images

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în martie 2026, de 11.928 de persoane, cu 30 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.878 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), notează Agerpres.

Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.823, din care 2.523 cu pensie din BASS. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.542 lei, din care 7.544 din BASS și 22.439 de la bugetul de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României au beneficiat 788 de persoane (692 cu pensie din BASS). Pensia medie era de 7.010 de lei, din care 3.061 lei pensie din bugetul de stat.

În ceea ce privește beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul acestora era de 870 de persoane (652 cu pensie BASS), pensia medie ridicându-se la 6.225 de lei (3.554 de lei de la bugetul de stat).

Conform CNPP, de Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România beneficiau 1.329 de pensionari (toți cu pensie din BASS), iar pensia medie se ridica la 13.123 de lei, din care 8.073 lei suportați din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au acordat unui număr de 692 de persoane (toți cu pensie din BASS), media fiind de 10.554 de lei, din care 2.596 de lei cota suportată din bugetul de stat.

De asemenea, de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al Parchetelor beneficiau 2.426 de pensionari (1.990 cu pensie din BASS), pensia medie fiind de 7.249 de lei, din care 4.461 de lei suportați din bugetul de stat.

Ce economie face statul după interdicţia cumulului pensie-salariu

Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene şi ministru interimar al Muncii, a anunţat, joi, după adoptarea legii care interzice cumulul pensie-salariu în sectorul public şi care "aduce clarificare pe un fenomen care devenise un sport naţional: detaşările şi transferurile", că statul face o economie chiar şi de peste 1 miliard de lei. "Această măsură vizează doar sectorul public şi doar pe cei cu pensii speciale. În sectorul privat, cumulul pensie-salariu este în continuare permis pentru orice fel de categorie de pensionari", a declarat Pîslaru într-o conferinţă de presă.

Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege care interzice cumulul pensiilor speciale cu salariul, în administraţia publică din România, premierul Ilie Bolojan anunţând că va fi trimis Parlamentului cu solicitarea să fie adoptat în procedură de urgenţă.