Record mondial în Europa: Se construiește cel mai lung tunel feroviar de pe planetă. Unde va fi

2 minute de citit Publicat la 09:06 02 Mai 2026 Modificat la 09:07 02 Mai 2026

Undeva adânc, sub masivul muntos al Alpilor, niște mastodonți de oțel sapă neîncetat prin stâncă. Se lucrează la Tunelul Brenner, o adevărată dovadă de forță a ingineriei europene, care va deveni în curând cel mai lung tunel feroviar de pe planetă, scrie Euronews.

Punctul zero al acestui proiect colosal este Steinach am Brenner, un sat pitoresc din Tirol, transformat acum în unul dintre cele mai mari șantiere de pe continent. Acest tunel va face legătura între Austria și Italia, devenind pilonul central care va uni feroviar nordul și sudul Europei.

64 de kilometri de tehnologie pură

Când va fi gata, structura va avea o lungime totală de 64 de kilometri, depășind orice altă cale ferată subterană din lume. Sebastian Reimann, managerul proiectului, privește cu mândrie spre ceea ce se întâmplă aici: „E un efort comun al tuturor europenilor. Avem motive să fim mândri”.

Pe șantier este o adevărată atmosferă internațională: lucrează oameni din 11 țări, iar tehnologia folosită este tot europeană. Compania Herrenknecht, lider mondial în domeniu, a adus aici opt utilaje de forat gigantice. Aceste mașinării sunt niște monștri de oțel cu 6.000 de cai putere. Unele dintre ele au 20 de metri înălțime și se întind pe sute de metri lungime, fiind capabile să „devoreze” muntele zi și noapte.

Cine este „creierul” din spatele utilajelor

Compania Herrenknecht, cu 5.000 de angajați și afaceri de peste un miliard de euro pe an, a săpat tuneluri peste tot în lume - de la Fluviul Galben și Canalul Panama, până în Himalaya. Fondatorul ei, inginerul Martin Herrenknecht, este una dintre cele mai respectate voci din industria germană.

Într-un dialog cu Euronews, acesta a vorbit deschis despre provocările economice ale momentului:

Euronews: La Bruxelles se discută despre prioritatea produselor europene la licitațiile publice. Cum vedeți această idee?

Martin Herrenknecht: Este singura variantă. Chinezii ne sufocă prin prețuri imposibil de mici. Ca să înțelegeți diferența: aici un sudor câștigă 50 de euro pe oră, în China primește 15. Ei vând oțelul la jumătate de preț. În condițiile astea, n-avem nicio șansă să ținem economia europeană în picioare.

Euronews: Ar trebui Europa să riposteze prin taxe vamale de protecție?

Martin Herrenknecht: Fără taxe împotriva Chinei, industria europeană se va prăbuși. Se tot dezbate la Bruxelles ideea unei organizații mondiale a comerțului fără China și Rusia, dar oficialii de acolo mai mult vorbesc decât să treacă la fapte.