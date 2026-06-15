Rusia relaxează standardele de calitate ale combustibililor pentru a evita penuria

Deficiențe în aprovizionarea cu combustibil au fost semnalate în circa 12 regiuni ale Rusiei. Sursa foto: Getty Images

Autorităţile ruse permit anumitor companii de rafinare a petrolului să producă combustibili care respectă standarde de mediu mai scăzute, în contextul în care atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice ruseşti reduc aprovizionarea cu carburanţi, a relatat luni cotidianul financiar Kommersant, preluat de Reuters, potrivit Agerpres.

În ultimele luni, numărul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor ruseşti s-a dublat, ceea ce a dus la oprirea totală sau parţială a procesării petrolului şi la o scădere a producţiei de benzină, motorină şi combustibil pentru avioane, conform datelor oficiale şi calculelor Reuters.

Citând o sursă din apropierea acestui dosar, Kommersant a dezvăluit că autorităţile ruse au încercat, în toamna anului trecut, să evite viitoarele penurii de combustibil prin relaxarea standardelor pentru anumite rafinării, permiţându-le să vândă benzină şi motorină pe piaţa internă cu niveluri mai ridicate de sulf şi alţi poluanţi. Această măsură a fost prelungită la 1 mai anul curent, a precizat sursa.

În conformitate cu standardele relaxate, benzina poate conţine până la 150 de părţi per milion (ppm) de sulf, de aproximativ 15 ori mai mult decât maximul permis în Europa, China şi India. De asemenea, este permisă o cantitate mai mare de hidrocarburi aromatice, compuşi toxici legaţi de probleme de sănătate.

Între timp, întreruperi în aprovizionarea cu combustibil au fost raportate de mass-media şi pe reţelele de socializare în aproximativ 12 regiuni ruseşti, conform datelor compilate de Reuters.

Luni, autorităţile din regiunea Udmurtia, la est de Moscova, au declarat că începând cu 12 iunie vor fi în vigoare limite temporare pentru cantităţile de benzină AI-92 şi AI-95 ce pot fi achiziţionate la benzinăriile operate de Tatneft.

Tot luni, cozi lungi de maşini aşteptau să alimenteze la o benzinărie din oraşul Sevastopol din Crimeea. Un şofer de la coadă se îndoia că lucrurile se vor îmbunătăţi cât timp va dura războiul. "Cum se poate rezolva? Cum? Numai dacă operaţiunea militară specială se termină", a spus Alyona, care şi-a dat doar prenumele.