Reuters: Cea mai bogată persoană din Australia, Gina Rinehart, a cumpărat acțiuni de peste 1 miliard de dolari la SpaceX, scrie WSJ

Magnatul din industria minieră Gina Rinehart. Foto: Getty Images

Cea mai bogată persoană din Australia, magnatul din industria minieră Gina Rinehart, a cumpărat acțiuni de peste 1 miliard de dolari în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) record de 75 de miliarde de dolari a companiei SpaceX (SPCX.O), a relatat luni Wall Street Journal, citând o sursă familiarizată cu acest subiect. Compania lui Rinehart, Hancock Prospecting, nu a confirmat valoarea participației sale în SpaceX, compania lui Elon Musk. Rinehart a a declarat că „aceasta este o investiție semnificativă pentru Hancock și suntem încântați că am primit o alocare în cadrul unei oferte publice inițiale extrem de populare și suprasubscrise”, scrie Reuters.

Ea l-a lăudat pe Musk pentru că a construit două dintre cele mai mari 10 companii din lume.

„Considerăm că SpaceX este o afacere deosebită, condusă de o persoană cu adevărat excepțională, remarcabilă din punct de vedere tehnic și activă în sectoare cruciale, cu potențial pe termen lung”, a declarat Rinehart, a cărei avere s-a construit pe baza minereului de fier extras de compania sa, Hancock Prospecting.

Hancock, care este un investitor important în proiecte legate de minerale critice, își propune să colaboreze cu SpaceX pentru a-i asigura necesarul de astfel de minerale.

„În viitor, vedem, de asemenea, posibilitatea unor acorduri reciproc avantajoase între SpaceX și investițiile semnificative în minerale critice ale Hancock Prospecting, pe măsură ce crește cererea pentru materialele și infrastructura necesare pentru a susține tehnologia avansată”, a declarat Garry Korte, CEO-ul Hancock, într-un comunicat.

Hancock este un investitor important într-o serie de companii din sectorul pământurilor rare, printre care se numără MP Materials și Rare Earths Americas (REA.A), ambele cu sediul în SUA, precum și Lynas Rare Earths (LYC.AX) din Australia și producătorul de litiu Liontown Resources (LTR.AX), alături de multe alte companii.

Conform documentelor depuse luna trecută, compania și-a consolidat în acest an deținerile din sectorul apărării, al aurului și al pământurilor rare din portofoliul său american în valoare de 3,3 miliarde de dolari.

Investiția lui Rinehart în SpaceX a fost un succes instantaneu. Acțiunile au urcat cu 19% la debutul lor vinerea trecută, ducând valoarea companiei peste 2 trilioane de dolari și transformând-o în a șasea cea mai mare companie din SUA, pe măsură ce investitorii au profitat de ocazie pentru a obține o bucată din imperiul în expansiune al lui Musk, care cuprinde rachete, sateliți și IA. Prin listare, Elon Musk a devenit primul trilionar din lume.

Pe lângă faptul că a lăudat abilitățile antreprenoriale ale lui Musk, Rinehart l-a numit și patriot pentru reducerea locurilor de muncă din administrația federală americană prin intermediul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) al președintelui Donald Trump.

„SpaceX este încă un exemplu clar al motivului pentru care lumea are nevoie de mai mult spirit antreprenorial, de mai mulți constructori și de mult mai puțină birocrație”, a declarat Rinehart.

Și Rinehart a devenit din ce în ce mai implicată în politică, încurajând unii dintre cei mai bogați alegători din Australia să-și retragă sprijinul acordat opoziției conservatoare din țară, formată din Partidul Liberal și Partidul Național, în favoarea partidului populist și anti-imigrație One Nation.